《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）恒指高開１４９點，報１９４１８點。最高升
７２１點報１９９９０點，最低升１４９點報１９４１８點。恒指收報１９９６８點，升６９９
點或３﹒６３％。
按額度計算，北水全日淨流出８﹒０４億元，增加７３﹒２％。北水淨買入最多的個股依次
是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、兗礦能源（０１１７１）；淨賣出
最多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、安踏體育（０２０２０）、蒙牛乳業
（０２３１９）。
主板成交９０６﹒３３億元減少８﹒６％。其中港股通成交２２３﹒２億元，佔總成交
２４﹒６％。
中國海洋石油升４﹒８４％報１０﹒８２元，北水淨買入５﹒８億元；藥明生物升４﹒５％
報６８﹒４５元，北水淨買入２﹒４億元；兗礦能源升９﹒０８％報３１﹒８５元，北水淨買入
１﹒８億元。
恒生中國企業升４﹒１４％報６９﹒９４元，北水淨賣出７﹒４億元；安踏體育升
１﹒２５％報９６﹒８５元，北水淨賣出３億元；蒙牛乳業升９﹒１６％報３５﹒１５元，北水
淨賣出２﹒６億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
中國海洋石油 （００８８３） ５﹒８１
藥明生物 （０２２６９） ２﹒３６
兗礦能源 （０１１７１） １﹒７６
美團 （０３６９０） １﹒４０
騰訊控股 （００７００） １﹒０７
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
淨賣出最多港股
＝＝＝＝＝＝＝
股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
恒生中國企業 （０２８２８） －７﹒３６
安踏體育 （０２０２０） －２﹒９７
蒙牛乳業 （０２３１９） －２﹒６３
中國神華 （０１０８８） －２﹒４０
比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒５４
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動