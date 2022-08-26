  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

26/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出８﹒０４億元，買中海油沽恒生國企

　　《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）恒指高開１４９點，報１９４１８點。最高升
７２１點報１９９９０點，最低升１４９點報１９４１８點。恒指收報１９９６８點，升６９９
點或３﹒６３％。
　　按額度計算，北水全日淨流出８﹒０４億元，增加７３﹒２％。北水淨買入最多的個股依次
是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、兗礦能源（０１１７１）；淨賣出
最多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、安踏體育（０２０２０）、蒙牛乳業
（０２３１９）。
　　主板成交９０６﹒３３億元減少８﹒６％。其中港股通成交２２３﹒２億元，佔總成交
２４﹒６％。
　　中國海洋石油升４﹒８４％報１０﹒８２元，北水淨買入５﹒８億元；藥明生物升４﹒５％
報６８﹒４５元，北水淨買入２﹒４億元；兗礦能源升９﹒０８％報３１﹒８５元，北水淨買入
１﹒８億元。
　　恒生中國企業升４﹒１４％報６９﹒９４元，北水淨賣出７﹒４億元；安踏體育升
１﹒２５％報９６﹒８５元，北水淨賣出３億元；蒙牛乳業升９﹒１６％報３５﹒１５元，北水
淨賣出２﹒６億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　５﹒８１
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　　２﹒３６
　　兗礦能源　　　（０１１７１）　　　　　　１﹒７６
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　１﹒４０
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　　１﹒０７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　恒生中國企業　（０２８２８）　　　　　－７﹒３６
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　－２﹒９７
　　蒙牛乳業　　　（０２３１９）　　　　　－２﹒６３
　　中國神華　　　（０１０８８）　　　　　－２﹒４０
　　比亞迪股份　　（０１２１１）　　　　　－１﹒５４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金