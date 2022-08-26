《經濟通通訊社２６日專訊》昨日（２５日）恒指高開１４９點，報１９４１８點。最高升

７２１點報１９９９０點，最低升１４９點報１９４１８點。恒指收報１９９６８點，升６９９

點或３﹒６３％。

按額度計算，北水全日淨流出８﹒０４億元，增加７３﹒２％。北水淨買入最多的個股依次

是中國海洋石油（００８８３）、藥明生物（０２２６９）、兗礦能源（０１１７１）；淨賣出

最多的依次是恒生中國企業（０２８２８）、安踏體育（０２０２０）、蒙牛乳業

（０２３１９）。

主板成交９０６﹒３３億元減少８﹒６％。其中港股通成交２２３﹒２億元，佔總成交

２４﹒６％。

中國海洋石油升４﹒８４％報１０﹒８２元，北水淨買入５﹒８億元；藥明生物升４﹒５％

報６８﹒４５元，北水淨買入２﹒４億元；兗礦能源升９﹒０８％報３１﹒８５元，北水淨買入

１﹒８億元。

恒生中國企業升４﹒１４％報６９﹒９４元，北水淨賣出７﹒４億元；安踏體育升

１﹒２５％報９６﹒８５元，北水淨賣出３億元；蒙牛乳業升９﹒１６％報３５﹒１５元，北水

淨賣出２﹒６億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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中國海洋石油 （００８８３） ５﹒８１

藥明生物 （０２２６９） ２﹒３６

兗礦能源 （０１１７１） １﹒７６

美團 （０３６９０） １﹒４０

騰訊控股 （００７００） １﹒０７

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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恒生中國企業 （０２８２８） －７﹒３６

安踏體育 （０２０２０） －２﹒９７

蒙牛乳業 （０２３１９） －２﹒６３

中國神華 （０１０８８） －２﹒４０

比亞迪股份 （０１２１１） －１﹒５４

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