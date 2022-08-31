《經濟通通訊社３１日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，截至

６月３０日止中期未經審核溢利約１４﹒４億元（人民幣．下同），較去年同期減約

１９﹒２２％，每股盈利３﹒８２分，不派中期股息。

該集團指，經營收入約５５５﹒９８億元，增加約９﹒９９％。電力銷售收入約

４６５﹒１８億元，增加約７﹒２％，主因平均上網電價上升影響。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

