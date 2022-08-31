《經濟通通訊社３１日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，截至
６月３０日止中期未經審核溢利約１４﹒４億元（人民幣．下同），較去年同期減約
１９﹒２２％，每股盈利３﹒８２分，不派中期股息。
該集團指，經營收入約５５５﹒９８億元，增加約９﹒９９％。電力銷售收入約
４６５﹒１８億元，增加約７﹒２％，主因平均上網電價上升影響。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
31/08/2022 08:03
《國企紅籌》大唐發電（００９９１）中期溢利減１９％，不派息
《經濟通通訊社３１日專訊》大唐發電（００９９１）（滬：６０１９９１）公布，截至
６月３０日止中期未經審核溢利約１４﹒４億元（人民幣．下同），較去年同期減約
１９﹒２２％，每股盈利３﹒８２分，不派中期股息。
該集團指，經營收入約５５５﹒９８億元，增加約９﹒９９％。電力銷售收入約
４６５﹒１８億元，增加約７﹒２％，主因平均上網電價上升影響。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰