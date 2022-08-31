《經濟通通訊社３１日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，截至６
月３０日止中期未經審核溢利約２﹒３億元（人民幣．下同），跌８８﹒６１％，每股盈利
６﹒４分，不派中期股息。
該集團指，收入１６６億元，跌２﹒８９％，扣除非經常性損益的淨利潤１﹒７３億元，跌
９１﹒１７％ 。加權平均淨資產收益率１﹒０２％，降低７﹒９２個百分點。（ｗｈ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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31/08/2022 08:03
《國企紅籌》晨鳴紙業（０１８１２）中期溢利跌８９％，不派息
《經濟通通訊社３１日專訊》晨鳴紙業（０１８１２）（深：０００４８８）公布，截至６
月３０日止中期未經審核溢利約２﹒３億元（人民幣．下同），跌８８﹒６１％，每股盈利
６﹒４分，不派中期股息。
該集團指，收入１６６億元，跌２﹒８９％，扣除非經常性損益的淨利潤１﹒７３億元，跌
９１﹒１７％ 。加權平均淨資產收益率１﹒０２％，降低７﹒９２個百分點。（ｗｈ）
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