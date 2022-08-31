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AH股新聞

31/08/2022 08:07

《國企紅籌》贛鋒鋰業（０１７７２）中期溢利升４倍，不派息

　　《經濟通通訊社３１日專訊》贛鋒鋰業（０１７７２）（深：００２４６０）公布，截至６
月３０日止中期未經審核溢利約７２﹒５４億元（人民幣．下同），升４倍，每股盈利３﹒６元
，不派中期股息。　　
　　該集團指，營業收入１４３﹒２１億元，比去年同期增加　２﹒５６倍，期末總資產５４７
億元，淨資產３５０億元，分別比去年末增加４０﹒２４％和３３﹒８５％。（ｗｈ）　　
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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