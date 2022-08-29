《經濟通通訊社２９日專訊》民生銀行（０１９８８）（滬：６０００１６）公布，截至６

月３０日止未經審核之中期純利２４６﹒３８億元（人民幣．下同），按年跌７﹒２２％，每股

盈利４９分，不派中期息。

期內營業收入７２７﹒３６億元，跌１５﹒７７％；信用減值損失２３９﹒６億元，跌

３４﹒４３％。於６月底不良貸款率 １﹒７３％，資本充足率１３﹒２１％。（ｗｈ）



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