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AH股新聞

29/08/2022 08:16

《國企紅籌》昊海生物（０６８２６）中期純利跌６９％，不派息

　　《經濟通通訊社２９日專訊》昊海生物科技（０６８２６）（滬：６８８３６６）公布，截
至６月３０日止未經審核之中期純利７１０３萬元（人民幣．下同），按年跌６９﹒２５％；每
股盈利４１分，不派中期息。
　　期內收入９﹒５６億元，升１３﹒０５％；毛利６﹒６７億元，升５﹒９９％；毛利率下降
至６９﹒７３％；除稅前溢利９７４２﹒７萬元，跌６４﹒４８％。（ｗｈ）
　
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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