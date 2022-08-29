《經濟通通訊社２９日專訊》昊海生物科技（０６８２６）（滬：６８８３６６）公布，截

至６月３０日止未經審核之中期純利７１０３萬元（人民幣．下同），按年跌６９﹒２５％；每

股盈利４１分，不派中期息。

期內收入９﹒５６億元，升１３﹒０５％；毛利６﹒６７億元，升５﹒９９％；毛利率下降

至６９﹒７３％；除稅前溢利９７４２﹒７萬元，跌６４﹒４８％。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

