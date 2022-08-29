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AH股新聞

29/08/2022 09:26

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ漲停，現報１２﹒３５元人幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１２﹒３５元
（人民幣．下同），升９﹒９７％，最低價１２﹒３５元；成交１６５８﹒３９萬股，成交金額
２﹒０５億元；換手率１６﹒４６％。
　　弘業期貨Ｈ股（０３６７８）無升跌，報１﹒７３港元，最高價１﹒７３港元，最低價
１﹒７３港元；成交１４萬股，成交金額２４﹒２２萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈
７１７﹒８８％溢價。
　　現時，上證綜合指數報３２０３，跌３３點或１﹒０２％，成交３６﹒４５億元。
　　深證成份指數報１１９１１，跌１４８點或１﹒２３％，成交１９﹒５２億元。
　　恒生指數報１９９６０，跌２０９點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６８４６，跌７４
點或１﹒０７％；恒生科技指數報４２４９，跌５３點或１﹒２４％；主板成交２２﹒９９億港
元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（深：００１２３６）　　　１２﹒３５　＋９﹒９７
　　平安銀行（深：０００００１）　　　１２﹒５０　－０﹒８７
　　民生控股（深：０００４１６）　　　　３﹒９４　－１﹒２５
　　東北證券（深：０００６８６）　　　　７﹒２７　－１﹒７６
　　國元證券（深：０００７２８）　　　　８﹒００　＋１﹒９１
　　廣發證券（深：０００７７６）　　　１６﹒００　－１﹒２３
　　寧波銀行（深：００２１４２）　　　２８﹒３５　－１﹒４６
　　華西證券（深：００２９２６）　　　　７﹒９５　－１﹒１２
　　長城證券（深：００２９３９）　　　　９﹒０８　－１﹒４１
　　東方財富（深：３０００５９）　　　２２﹒００　－１﹒７４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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