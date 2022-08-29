《經濟通通訊社２９日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１２﹒３５元
（人民幣．下同），升９﹒９７％，最低價１２﹒３５元；成交１６５８﹒３９萬股，成交金額
２﹒０５億元；換手率１６﹒４６％。
弘業期貨Ｈ股（０３６７８）無升跌，報１﹒７３港元，最高價１﹒７３港元，最低價
１﹒７３港元；成交１４萬股，成交金額２４﹒２２萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈
７１７﹒８８％溢價。
現時，上證綜合指數報３２０３，跌３３點或１﹒０２％，成交３６﹒４５億元。
深證成份指數報１１９１１，跌１４８點或１﹒２３％，成交１９﹒５２億元。
恒生指數報１９９６０，跌２０９點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６８４６，跌７４
點或１﹒０７％；恒生科技指數報４２４９，跌５３點或１﹒２４％；主板成交２２﹒９９億港
元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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弘業期貨（深：００１２３６） １２﹒３５ ＋９﹒９７
平安銀行（深：０００００１） １２﹒５０ －０﹒８７
民生控股（深：０００４１６） ３﹒９４ －１﹒２５
東北證券（深：０００６８６） ７﹒２７ －１﹒７６
國元證券（深：０００７２８） ８﹒００ ＋１﹒９１
廣發證券（深：０００７７６） １６﹒００ －１﹒２３
寧波銀行（深：００２１４２） ２８﹒３５ －１﹒４６
華西證券（深：００２９２６） ７﹒９５ －１﹒１２
長城證券（深：００２９３９） ９﹒０８ －１﹒４１
東方財富（深：３０００５９） ２２﹒００ －１﹒７４
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（ｅｄ）
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