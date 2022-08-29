《經濟通通訊社２９日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）現漲停，報１２﹒３５元

（人民幣．下同），升９﹒９７％，最低價１２﹒３５元；成交１６５８﹒３９萬股，成交金額

２﹒０５億元；換手率１６﹒４６％。

弘業期貨Ｈ股（０３６７８）無升跌，報１﹒７３港元，最高價１﹒７３港元，最低價

１﹒７３港元；成交１４萬股，成交金額２４﹒２２萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈

７１７﹒８８％溢價。

現時，上證綜合指數報３２０３，跌３３點或１﹒０２％，成交３６﹒４５億元。

深證成份指數報１１９１１，跌１４８點或１﹒２３％，成交１９﹒５２億元。

恒生指數報１９９６０，跌２０９點或１﹒０４％；恒生中國企業指數報６８４６，跌７４

點或１﹒０７％；恒生科技指數報４２４９，跌５３點或１﹒２４％；主板成交２２﹒９９億港

元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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弘業期貨（深：００１２３６） １２﹒３５ ＋９﹒９７

平安銀行（深：０００００１） １２﹒５０ －０﹒８７

民生控股（深：０００４１６） ３﹒９４ －１﹒２５

東北證券（深：０００６８６） ７﹒２７ －１﹒７６

國元證券（深：０００７２８） ８﹒００ ＋１﹒９１

廣發證券（深：０００７７６） １６﹒００ －１﹒２３

寧波銀行（深：００２１４２） ２８﹒３５ －１﹒４６

華西證券（深：００２９２６） ７﹒９５ －１﹒１２

長城證券（深：００２９３９） ９﹒０８ －１﹒４１

東方財富（深：３０００５９） ２２﹒００ －１﹒７４

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（ｅｄ）

