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AH股新聞

29/08/2022 10:52

《Ａ股異動》莊園牧場Ａ漲停，現報１２﹒３３元人幣

　　《經濟通通訊社２９日專訊》莊園牧場Ａ股（深：００２９１０）現漲停，報１２﹒３３元
（人民幣．下同），升９﹒９９％，最低價１１﹒１４元；成交４１７﹒８６萬股，成交金額
４７８７﹒１４萬元；量比３﹒５５倍，換手率２﹒４４％。
　　現時，上證綜合指數報３２２８，跌８點或０﹒２５％，成交１９７８﹒２億元。
　　深證成份指數報１１９７６，跌８３點或０﹒６９％，成交１１７３﹒９億元。
　　恒生指數報２０００５，跌１６４點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報６８６７，跌５３
點或０﹒７７％；恒生科技指數報４２５６，跌４５點或１﹒０５％；主板成交４０３﹒４１億
港元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　莊園牧場（深：００２９１０）　　　１２﹒３３　＋９﹒９９
　　瀘州老窖（深：０００５６８）　　２２８﹒１０　＋２﹒１６
　　五糧液（深：０００８５８）　　　１６５﹒４７　－２﹒７２
　　鴻達興業（深：００２００２）　　　　４﹒３１　＋９﹒９５
　　英威騰（深：００２３３４）　　　　１１﹒７９　＋４﹒３４
　　晶澳科技（深：００２４５９）　　　６６﹒８８　＋３﹒８８
　　天齊鋰業（深：００２４６６）　　１１６﹒００　＋０﹒４２
　　比亞迪（深：００２５９４）　　　３１４﹒１８　－０﹒４９
　　陽光電源（深：３００２７４）　　１３０﹒９６　－０﹒５２
　　寧德時代（深：３００７５０）　　４９７﹒５５　－１﹒８２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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