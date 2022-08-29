《經濟通通訊社２９日專訊》莊園牧場Ａ股（深：００２９１０）現漲停，報１２﹒３３元
（人民幣．下同），升９﹒９９％，最低價１１﹒１４元；成交４１７﹒８６萬股，成交金額
４７８７﹒１４萬元；量比３﹒５５倍，換手率２﹒４４％。
現時，上證綜合指數報３２２８，跌８點或０﹒２５％，成交１９７８﹒２億元。
深證成份指數報１１９７６，跌８３點或０﹒６９％，成交１１７３﹒９億元。
恒生指數報２０００５，跌１６４點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報６８６７，跌５３
點或０﹒７７％；恒生科技指數報４２５６，跌４５點或１﹒０５％；主板成交４０３﹒４１億
港元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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莊園牧場（深：００２９１０） １２﹒３３ ＋９﹒９９
瀘州老窖（深：０００５６８） ２２８﹒１０ ＋２﹒１６
五糧液（深：０００８５８） １６５﹒４７ －２﹒７２
鴻達興業（深：００２００２） ４﹒３１ ＋９﹒９５
英威騰（深：００２３３４） １１﹒７９ ＋４﹒３４
晶澳科技（深：００２４５９） ６６﹒８８ ＋３﹒８８
天齊鋰業（深：００２４６６） １１６﹒００ ＋０﹒４２
比亞迪（深：００２５９４） ３１４﹒１８ －０﹒４９
陽光電源（深：３００２７４） １３０﹒９６ －０﹒５２
寧德時代（深：３００７５０） ４９７﹒５５ －１﹒８２
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（ｅｄ）
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