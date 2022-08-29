《經濟通通訊社２９日專訊》莊園牧場Ａ股（深：００２９１０）現漲停，報１２﹒３３元

（人民幣．下同），升９﹒９９％，最低價１１﹒１４元；成交４１７﹒８６萬股，成交金額

４７８７﹒１４萬元；量比３﹒５５倍，換手率２﹒４４％。

現時，上證綜合指數報３２２８，跌８點或０﹒２５％，成交１９７８﹒２億元。

深證成份指數報１１９７６，跌８３點或０﹒６９％，成交１１７３﹒９億元。

恒生指數報２０００５，跌１６４點或０﹒８２％；恒生中國企業指數報６８６７，跌５３

點或０﹒７７％；恒生科技指數報４２５６，跌４５點或１﹒０５％；主板成交４０３﹒４１億

港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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莊園牧場（深：００２９１０） １２﹒３３ ＋９﹒９９

瀘州老窖（深：０００５６８） ２２８﹒１０ ＋２﹒１６

五糧液（深：０００８５８） １６５﹒４７ －２﹒７２

鴻達興業（深：００２００２） ４﹒３１ ＋９﹒９５

英威騰（深：００２３３４） １１﹒７９ ＋４﹒３４

晶澳科技（深：００２４５９） ６６﹒８８ ＋３﹒８８

天齊鋰業（深：００２４６６） １１６﹒００ ＋０﹒４２

比亞迪（深：００２５９４） ３１４﹒１８ －０﹒４９

陽光電源（深：３００２７４） １３０﹒９６ －０﹒５２

寧德時代（深：３００７５０） ４９７﹒５５ －１﹒８２

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（ｅｄ）

