《經濟通通訊社２９日專訊》海普瑞（０９９８９）（深：００２３９９）公布，集團截至

２０２２年６月３０日止六個月純利５﹒１１億元（人民幣．下同），按年升５１﹒１５％；每

股基本盈利０﹒３５元；不派息。

期內，集團收入３７﹒５６億元，按年升２０﹒７４％；毛利１２﹒１８億元，按年升

２４﹒７３％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

