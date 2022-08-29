《經濟通通訊社２９日專訊》海普瑞（０９９８９）（深：００２３９９）公布，集團截至
２０２２年６月３０日止六個月純利５﹒１１億元（人民幣．下同），按年升５１﹒１５％；每
股基本盈利０﹒３５元；不派息。
期內，集團收入３７﹒５６億元，按年升２０﹒７４％；毛利１２﹒１８億元，按年升
２４﹒７３％。（ｃｗ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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29/08/2022 18:04
《國企紅籌》海普瑞中期多賺５１﹒２％至５﹒１１億人幣，不派息
《經濟通通訊社２９日專訊》海普瑞（０９９８９）（深：００２３９９）公布，集團截至
２０２２年６月３０日止六個月純利５﹒１１億元（人民幣．下同），按年升５１﹒１５％；每
股基本盈利０﹒３５元；不派息。
期內，集團收入３７﹒５６億元，按年升２０﹒７４％；毛利１２﹒１８億元，按年升
２４﹒７３％。（ｃｗ）
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