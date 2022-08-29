《經濟通通訊社２９日專訊》恒生指數公司宣布，今天推出恒生滬深港通中國企業指數，為

廣獲引用的恒生中國企業指數的延伸指數。

恒生滬深港通中國企業指數由符合南向通交易資格的恒生中國企業指數成分股與符合北向通

交易資格的大型Ａ股所組成。最大的五隻成分股中，貴州茅台（滬：６００５１９）、騰訊

（００７００）、寧德時代（深：３００７５０）和美團（０３６９０）僅在中國內地或香港的

其中一個交易所上市，只有建設銀行（００９３９）（滬：６０１９３９）同時在中國內地和香

港上市。

恒生滬深港通中國企業指數的８０隻滬深港上市成分股提供了一個行業配置更為均衡的投資

組合。截至８月１９日，指數行業比重最高的四大板塊，分別為金融業（２０﹒６％）、必需性

消費（１９﹒４％）、資訊科技業（１７﹒５％）和工業（１３﹒３％）。恒生滬深港通中國企

業指數的總市值超過２５萬億元人民幣，於整體中國股票中具有高度代表性。根據回溯測試計算

之數據，恒生滬深港通中國企業指數自２０１７年的累計回報達１２﹒６％。

恒生指數公司董事兼指數總監黃偉雄表示，愈來愈多全球投資者將目光投向Ａ股市場。恒指

公司推出恒生滬深港通中國企業指數，冀全面追蹤具代表性的中國企業，同時不再受限於企業是

否在中國內地或香港上市，相信恒生滬深港通中國企業指數連同現有的旗艦恒生中國企業指數，

將有助投資者把握不斷湧現的市場投資機遇。（ｃｌ）

