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AH股新聞

29/08/2022 16:21

《深港通》北上全日流入２３﹒４億，南下全日流入１３﹒８億

　　《經濟通通訊社２９日專訊》北上投資Ａ股的深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４９６﹒６億元，買盤超賣盤，流入２３﹒４億元，佔每日額度４﹒５％。
　　南下投資港股的４２０億元港股通額度，全日額度餘４０６﹒２２億元，買盤超賣盤，流入
１３﹒７８億元，佔每日額度３﹒２８％。

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