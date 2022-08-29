《經濟通通訊社２９日專訊》中國平安（０２３１８）聯席首席執行官兼首席財務官姚波表

示，集團仍會繼續物色收租資產，收租物業在房地產投資中的比例，肯定還會增加，但內房股債

投資比例未來則料保持穩定或下降，指出平保今年未就內房風險敞口出現大額撥備。平保截至６

月底止的保險資金投資組合有約２２２８億元（人民幣，下同）的房地產敞口，較去年底的

２１６１億元略增，惟佔總投資資產的比例，已由５﹒５％跌至５﹒２％。當中，約半是物權，

大部分是寫字樓，還有商場，可提供租金回報。

至於平保物權以外房地產敞口中，目前股債分佔一半，姚波指有關投資風險可控，亦指對於

實力強的內房龍頭會秉承開放態度，因中國經濟跟不動產發展密切相關，是宏觀經濟中必不可少

的組成部分，國家城市化進程還沒完成，未來還有一定發展空間，雖然內房在不同城市分化嚴重

，加上國家房地產政策調整，行業遇到一定瓶頸，但對內房中長期健康持續發展有信心，未來還

會投資符合國家政策導向的一些產業。

平保壽險改革料於年底前完成，姚波指出，即使改革結束，「壽險４＋３」改革大方向不會

大變，惟會調整具體管理方法。對於平保管理層早前在業績會上表明要降本增效，姚波提及，平

保會透過減低出差或辦公室裝修一類開支提升效率，因屬對收入效益不太明顯的開支。（ｂｎ）

