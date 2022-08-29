《經濟通通訊社２９日專訊》農業銀行（０１２８８）（滬：６０１２８８）董事長谷澍在

出席網上中期業績發布會時表示，今年７、８月農行兩個單月的信貸投放量均超過去年同期的單

月投放量，並預期在今年９月至１２月相關的信貸增長幅度態勢，即超過去年同期的信貸投放量

，「大概率是能夠延續的」，又指出現時農行的信貸儲備方面，上星期已審批沒有發放的對公的

貸款為２﹒４７萬億元（人民幣．下同），較去年同期多了近８０００億元。

對於下半年的盈利展望，谷澍表示，隨著對中國經濟的未來發展有信心，其中長期向好的趨

勢不變，對農行下半年對發展前景很有信心，預期下半年盈利能保持平穩增長，料隨著內地不同

政策的落實，國內經濟應該會企穩回升，而且農行基於其客戶基礎等因素，在面臨不確定性和挑

戰的時候有更深的護城河，農行的撥備亦非常充足，抗風險能力強，為後續盈利的穩定增長奠定

了良好的基礎。

該行執行董事張旭光表示，截至今年６月底，該行房地產業的的公司類貸款為

８４２８﹒６６億元人民幣，較去年末上升１２４億元人民幣，該行房地產業的公司類不良貸款

結構３３４﹒５４億元人民幣，不良率為３﹒９７％，較去年末上升０﹒５８％，而不良率上升

的原因主要部分負債較高的少數大型民企風險的持續曝露，但認為目前相關的風險可控，未來該

行會適度加大對房地產行業融資的支持力度，保持房地產融資渠道的穩定暢通。

對於中國央行數據顯示，７月信貸發放量斷崖式下降，谷澍認為，上述情況更多是一個比較

弱的預期，相關情況屬波動，不一定是代表趨勢。管理層指出，現時內銀股的估值非常偏低，認

為市場在這方面存有誤解，認為銀行與經濟發展高度綁定，與市場化並不矛盾，亦預期撥備覆蓋

率應該會繼續有序下降一段時間，亦預計下半年淨息差將一定程度受壓，但降幅將有所收窄，該

行會更加主動去優化成本管控措施，負債成本上行的壓力壓有望緩解。（ｂｎ）

