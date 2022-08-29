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AH股新聞

29/08/2022 18:29

人保：前兩年派中期息屬過渡性安排，年度派息將符國企分紅要求

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國人民保險集團（０１３３９）（滬：６０１３１９）今年
不派中期息，而上年同期派１﹒７分。集團執行董事、副總裁兼董事會秘書李祝用解釋指，過去
兩年派發中期股息屬於在特殊時期的過渡性安排，因中央在２０２０年要求國有資本收益上繳比
例不低於３０％，而中國人民保險集團屬兩級法人架構，集團和子公司分紅入賬存在時間差，導
致集團前兩年的年度分紅比例不足３０％，因此透過中期派息彌補相關缺口。
　　李祝用續指，集團已採取措施解決上述時間差問題，未來的年度派息將符合分紅比例要求，
將根據公司章程規定的分紅政策，考慮股東回報、業務發展等各方面因素，來決定未來派息比例
。他強調，自２０１２年上市以來每股派息金額始終保持增長趨勢，未來將在業績利潤提升的基
礎上，努力爭取向股東增加每股派息。
　　李祝用又指，中國財險（０２３２８）近三年派息比例均不低於４０％，未來公司將保持派
息的連續性和穩定性，在健康發展的同時兼顧股東合理的投資回報。
　
＊持倉不涉信用違約品種，料下半年股市震幅較收斂＊
　
　　李祝用透露，目前集團保險資金持倉主要為商業不動產、經營穩健的國有龍頭房企的股票和
債券，重申沒有涉及信用違約的品種，認為總體投資風險可控。他認為國家政策將有助於提振市
場需求、促進房地產企穩回暖，預料房地產資產估值進一步向下調整的空間有限，隨著房地產市
場不斷完善，樓市將迎來平穩健康發展。
　　李祝用指出，上半年受美聯儲加息、疫情反覆、房地產市場低迷等因素影響，中國資本市場
大幅波動，集團遵循長期價值投資和審慎投資的理念、堅持底線思維，通過優化權益持倉結構、
加大債券市場操作力度，雖然投資收益率按年有所下跌，但仍超行業的平均水平，為實現全年投
資收益目標奠定良好基礎。他預計，下半年中國經濟將持續復甦，增速保持在合理區間；股市仍
將維持震蕩的格局，但幅度會較上半年收斂。
　
＊對下半年保持良好態勢充滿信心＊
　
　　中國人保副董事長、總裁王廷科表示，今年上半年人保保費收入按年增長１１﹒２％，增幅
為上市險企首位，純利按年增５﹒７％，行業中位居前列，反映集團把握規模與質量的動態平衡
，保持穩中有進的業務發展態；此外，財產險行業持續復甦，而在此環境中，中國財險競爭優勢
比較明顯。集團下半年將服務國家發展大局、加強產品服務創新、深化公司改造工程中提高發展
動力、優化投資結構和管理水平、強化科技賦能，及強化風控能力和有效性，強調對下半年保持
良好的發展態勢充滿信心。（ａｃ）

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