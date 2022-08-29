《經濟通通訊社２９日專訊》上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）公布，截至
２０２２年６月３０日止中期純利３６﹒９６億元（人民幣．下同），按年升３﹒５８％，每股
基本盈利１﹒１３元，不派息。
期內，營業收入１１１７﹒０７億元，按年增加６﹒１５％。（ｓｌ）
＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告
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29/08/2022 18:25
《國企紅籌》上海醫藥（０２６０７）中期純利增３﹒６％，不派息
《經濟通通訊社２９日專訊》上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）公布，截至
２０２２年６月３０日止中期純利３６﹒９６億元（人民幣．下同），按年升３﹒５８％，每股
基本盈利１﹒１３元，不派息。
期內，營業收入１１１７﹒０７億元，按年增加６﹒１５％。（ｓｌ）
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