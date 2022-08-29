《經濟通通訊社２９日專訊》上海醫藥（０２６０７）（滬：６０１６０７）公布，截至

２０２２年６月３０日止中期純利３６﹒９６億元（人民幣．下同），按年升３﹒５８％，每股

基本盈利１﹒１３元，不派息。

期內，營業收入１１１７﹒０７億元，按年增加６﹒１５％。（ｓｌ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

