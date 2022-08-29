《經濟通通訊２９日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



夯實根基，中國經濟穩步前行

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市場監管總局近日公布，中國登記在冊的市場主體已突破１﹒６億戶。從２０１２年的５５００

萬戶快速增加到２０２２年６月底的１﹒６１億戶，市場主體的蓬勃發展，既展現了中國經濟的

穩健和韌性，也匯聚起大國經濟行穩致遠的動能和底氣。



中美推進監管合作，跨境融資渠道保持暢通

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中證監、財政部與美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）日前簽署審計監管合作協議，將

於近期啟動相關合作事項。專家表示，中美簽署合作協議將有助於降低中概股公司退市風險，向

市場釋放了積極信號。



工業企業效益延續恢復態勢

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國家統計局２７日發布的數據顯示，今年前７月，全國規模以上工業企業實現利潤總額

４８９２９﹒５億元（人民幣．下同），同比下降１﹒１％。分行業來看，在４１個工業大類行

業中，有１６個行業利潤同比增長，占３９％，與上半年持平。





《上海證券報》



跨境投融資十年巨變

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黨的十八大以來，中國資本市場雙向開放的步伐一直沒有停止，市場、機構、產品等多維度開放

舉措漸次落地，高水平雙向開放的廣度深度日益擴大，Ａ股市場國際影響力不斷提升。



中美審計監管合作協議邁出重要一步

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近日，中證監、財政部與美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）簽署審計監管合作協議，

這意味著，中美雙方監管機構為解決中概股審計問題邁出重要一步。



探尋融資租賃高地成長密碼

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目前，融資租賃業已成國民經濟各行業的重要融資渠道。在上海黃浦江兩岸，融資租賃公司集聚

效應明顯。截至今年５月末，上海融資租賃資產規模約２﹒９萬億元，在全國的比重已上升至

４０％。





《證券時報》



電動化轉型成共識，業界盼汽車碳排放標準盡早落地

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第四屆世界新能源汽車大會（ＷＮＥＶＣ ２０２２）２７日正式開幕。在「碳中和」大背景下

，發展新能源汽車已不僅是產業自身的事情，還牽涉到各個領域，特別是要符合降低碳排放的趨

勢和要求。



「停售燃油車」話題再起，新能源車企底氣何在？

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在２７日舉辦的２０２２世界新能源汽車大會上，長安汽車董事長朱華榮表示，目前中國汽車產

業已經初步具備停售燃油車的基本條件，建議國家相關部委和產業明確研究傳統燃油車停售的期

限。



習近平復信「里斯本丸」號船幸存者家屬

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近日，國家主席習近平復信「里斯本丸」號船幸存者家屬，鼓勵其繼續積極致力於中英友好，期

待更多英國朋友為中英關係作出貢獻。（ｌｃ）

