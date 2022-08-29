《神州經脈》美聯儲主席鮑威爾在美國Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上發表講話，明確承

諾美聯儲將加息直到通脹顯著放緩，而國際貨幣基金組織第一副總裁更表示，美國通脹將至少持

續一兩年，至於國際清算銀行行長則警告稱，如果各國中央銀行不與政府合作解決供應鏈問題，

通脹問題將導致全球經濟持續疲軟的風險。

對於步入政策降息的中國而言，環球央行轉鷹將擴大走資恐慌，中國今早開市呈股匯雙殺局

面，滬深股市今早大幅低開，滬綜指低開１％，報３２０３﹒１點，開市後不久更跌穿三千二。

金融、地產股領跌，不過盤中軍工及基建板塊大力拉漲，令滬指跌幅快速收窄，午後保持窄幅上

落，最終全日收報３２４０﹒７３點，倒升０﹒１４％收場；深成指則跌０﹒３４％，創業板指

跌０﹒３７％。

值得留意的是，市況坐過山車影響交投，兩市成交８４５８億元（人民幣．下同）創一個月

新低，較上日（２６日）成交大減９％，外資循陸股通淨流入超過２１億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中美就中概股審計監管達成協議，將於近期啟動相關合作。不過，雙方對執行細節有不同

說法，中方指，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，美國公眾公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）的聲明則指，新協議賦予ＰＣＡＯＢ權力去自行決定被抽查的公司、審計業務和

潛在違規行為，而無需諮詢中國當局，也無需中國當局提供意見。中證監指出，協議是中美雙方

監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步。美方則表示這只是第一步，

美國證券交易委員會主席發表聲明指，由於審計工作需時，如果要在年底前完成，美方人員必須

在９月中前去到中國內地及香港。如果無法做到這一點，２００家中國公司仍將面臨在美國證券

市場的交易禁令。另據南韓《東亞日報》引述外交官報道，對於限制中國獲得晶片製造設備的要

求，美國將豁免南韓晶片廠商，允許三星電子和ＳＫ海力士為其在中國的工廠進口美國設備。



２﹒ 國家統計局２７日公布數據顯示，１至７月，全國規模以上工業企業營業收入同比增長

８﹒８％，保持較快增長；企業利潤同比下降１﹒１％。１－７月份，規模以上工業企業實現營

業收入７６﹒５７萬億元，同比增長８﹒８％；發生營業成本６４﹒８５萬億元，增長１０％；

營業收入利潤率為６﹒３９％，同比下降０﹒６３個百分點。７月末，規模以上工業企業資產總

計１４９﹒６８萬億元，同比增長１０﹒０％；負債合計８５﹒０８萬億元，增長１０﹒５％；

所有者權益合計６４﹒６０萬億元，增長９﹒４％；資產負債率為５６﹒８％，同比提高０﹒２

個百分點。統計局工業司高級統計師朱虹表示，工業企業效益延續恢復態勢，但受多種因素影響

，企業利潤小幅下降，成本水平仍然較高，部分行業市場需求不足凸顯，經營壓力有所增加，加

之國內外環境更趨複雜嚴峻，工業經濟持續穩定恢復仍需付出艱苦努力。７月當月，汽車製造業

利潤同比增長７７﹒８％，增速較６月份加快３０﹒１個百分點。７月份，裝備製造業利潤同比

增長６﹒８％，增速較６月份加快２﹒７個百分點，連續３個月回升。另一方面，１至７月份，

原材料製造業利潤同比下降２１﹒６％，降幅較上半年擴大７﹒６個百分點，是下拉工業企業利

潤增速最多的行業板塊。



３﹒ 全國昨日新增本土陽性１５５６宗，宗數稍見回升。北京昨日新增１例本土確診，住朝陽

區。臨近北京的河北省疫情擴大，２８日０－２４時，河北省新增新型冠狀病毒肺炎確診病例３

例（石家莊市橋西區）；新增無症狀感染者４２例，其中石家莊市２６例（橋西區１９例、裕華

區６例、鹿泉區１例），承德市１６例（雙橋區１４例、高新區２例）。深圳疫情令人關注，周

日（２８日）新增１３宗本土個案，其中１１宗在深圳，包括９宗確診病例和２宗無症狀感染，

患者主要來自福田區及羅湖區。兩個地區今日起顯著加大疫情防控力度。羅湖區、福田區新型冠

狀病毒肺炎疫情防控指揮部發布內容相似的通告稱，決定即日起在羅湖全域（除桂園街道、南湖

街道、筍崗街道外）、福田全域（除園嶺街道、華強北街道、南園街道外）實施管控措施。各類

卡口２４小時值守，嚴格執行體溫必測、口罩必戴，查驗２４小時核酸陰性證明或２４小時內核

酸採樣記錄。今日起，深圳２４個地鐵站，包括國貿站及華強北站等暫停營運，列車不會在這些

站停下，具體恢復時間將會另行通知。巴士方面，途經福田區園嶺及羅湖區桂園等六個地區的多

條路線，將會實行跳站運行或暫停營運。



４﹒ 國務院穩住經濟大盤督導和服務組２７日在鄭州召開現場辦公會，圍繞基礎設施、重點工

程、民生保障等項目建設開展現場協調和服務。督導和服務組組長、中國人民銀行行長易綱主持

會議並講話，省長王凱出席並提出要求。易綱指出，督導和服務組將進一步完善長效協調工作機

制，充分發揮優勢，耐心細致工作，在擴大投融資、提高審批效率等方面給予河南更多支持，積

極幫助解決實際困難。希望河南加強項目謀劃儲備，提高項目申報質量，推動更多項目進入國家

大盤子，強化施工能力、原材料供應等保障，確保項目順利開工建設，盡快形成更多實物工作量

。此外，８月２６日至２９日，國務院穩住經濟大盤督導和服務工作組到浙江省開展督導指導。

工作組組長、財政部部長劉昆指出，希望浙江進一步加快推進項目建設，鞏固經濟回升基礎，著

力穩住市場主體，為穩定全國經濟大盤挑起大樑、發揮更大作用。另據《路透》上周五（２６日

）從六位消息人士處獲悉，內地金融監管部門近一段時間以來採取加強窗口指導等方式，引導銀

行將更多資金投向實體經濟。



５﹒ 國家財政部今日公布，１－７月，國有企業利潤總額２６７５５﹒４億元，同比下降

２﹒１％，降幅與１－６月相同。其中中央企業同比增長４﹒３％；地方國有企業同比下降

１５﹒３％。期內，國有企業營業總收入４５７７９６﹒３億元，同比增長９﹒５％。其中中央

企業同比增長１０﹒６％；地方國有企業同比增長８﹒１％。７月末，國有企業資產負債率

６４﹒４％，上升０﹒１個百分點，中央企業６７﹒１％，上升０﹒２個百分點，地方國有企業

６３﹒１％，上升０﹒１個百分點。另據中汽協公布，１－７月汽車製造業利潤２７３９﹒４億

元，同比下降１４﹒４％，降幅比１－６月縮小１１﹒１個百分點，佔規模以上工業企業利潤總

額的比重為５﹒６％。營收方面，首七月汽車製造業完成營業收入４８７８７﹒８億元，同比下

降０﹒３％，降幅比首６月收窄３﹒９個百分點。



６﹒ 國務院總理李克強向２０２２世界新能源汽車大會致賀信，指中國的新能源汽車產業已進

入全面市場化拓展期，中國對新能源汽車產業的支持政策是符合國際規則，對在華註冊的新能源

汽車企業是一視同仁。他表示，中國將繼續以開放的姿態，深化新能源汽車產業相關領域的國際

合作，以合作促發展，以發展促升級，同各方更好實現互利共贏。李克強指出，中國是汽車生產

和消費大國，近年來新能源汽車產業發展迅速，產銷量和保有量位居世界前列，已進入全面市場

化拓展期。發展新能源汽車不僅有利於先進製造業和綠色低碳發展，也有利於豐富消費者選擇和

提供高質量產品。此外，中國交通運輸新業態協同監管部際聯席會議辦公室，向４間互聯網道路

貨運平台公司，包括快狗打車（０２２４６）、滴滴貨運、滿幫集團及貨拉拉，進行提醒式約談

。約談指４間公司整改部分事項取得階段性成效，但從網民留言、明察暗訪、群眾來電來信等渠

道發現，部分平台公司依然存在多重收費、壓價競爭、運營不規範等問題，損害貨車司機合法權

益。



７﹒ 國家財政部表示，會同水利部、農業農村部研究，２６日緊急通過中央預備費安排農業生

產和水利救災資金１００億元，全力支持各地做好抗旱救災、秋糧防災穩產、保障群眾飲水安全

等相關工作。國務院副總理胡春華２７日至２８日在江西實地督導農業抗旱保豐收工作。他強調

，要採取有力有效措施抓好水稻等秋糧抗旱保豐收，最大限度降低災害損失，努力保持全年糧食

生產穩定。胡春華強調，要科學研判旱情發展態勢，強化分類指導和技術服務，幫助農民有效抗

旱保苗、及時改種補種。要加大抗旱資金和物資保障力度，加快資金撥付進度，做好用電、用油

等應急保供，確保抗旱減災需要。另據《央視》從國家電網了解到，隨著氣溫下降，局部地區降

雨，四川用電緊張的局面得到緩解。據介紹，２８日四川水電日發電能力為４﹒６億千瓦時，比

前段時間最低值回升了９﹒５％。截至２８日中午１２點，四川省一般工商業用電已經全部恢復

，除高載能行業外，大工業用電正在逐步恢復用電。後續水電來水持續好轉後，大工業用電將全

部恢復正常用電。



８﹒ 美國聯儲局主席鮑威爾上周五（２６日）在全球央行年會上發表鷹派演說，預告下月仍會

激進加息，再次為美元注入上升動力。人民幣中間價貶逾２百點刷兩年新低，即期匯率

（ＣＮＹ）今早低開３６９點子，報６﹒８９９０，開盤後很快跌穿６﹒９、６﹒９１及

６﹒９２關，全日瀉５８９點，收報６﹒９２１０，錄兩連貶，收盤價創２０２年８月２０日以

來逾兩年新低。交易員稱，今日人民幣中間價仍明顯強於預期，中間價連續較大偏離或表明監管

層的維穩意願仍較強。上周五美聯儲主席的鷹派言論直接擊碎了轉鴿預期，美指重返２０年高點

，非美貨幣紛紛下挫，離在岸人民幣亦跟隨調整，人民幣匯率彈性上升，有利於釋放市場壓力，

當然如果匯率跌勢過快，可能會招致監管出手維穩。中金外匯團隊預計，近期人民幣匯率波動較

大，糾偏力度與糾偏幅度成正比的邏輯之下，人民幣進一步貶值或會帶來糾偏力量。預計本周人

民幣匯率區間或為６﹒８０－６﹒９０。（ｗｌ）

