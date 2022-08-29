《鍾之日記》８月２９日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：倒升。



美聯儲主席鮑威爾在美國Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上發表講話，明確承諾美聯儲將加

息直到通脹顯著放緩，市場預期９月加息０﹒７５厘機會升溫，美股上周五（２６日）應聲暴跌

，標普５００指數創逾兩個月最大跌幅。亞太股市，今日均受累下跌，台股大跌２﹒３％，日股

亦急跌２﹒６５％。香江魚缸或受惠中美就中概股審計監管簽署合作協議，跌幅稍小，恒指僅收

跌０﹒７３％。

港股在上周四及周五合計升逾８００點，今日低開２０９點報１９９６０，開市不久跌幅曾

擴大至２８０點，低見１９８８９，其後跌勢稍緩，半日跌１４０點報２００２９。午後繼續窄

幅上落，最終勉強守得住兩萬關。恒指收報２００２３，跌１４６點或跌０﹒７３％，主板成交

９１７﹒９０億元。

美團（０３６９０）業績勝預期，獲多家券商上調目標價，收市升２﹒６％報１８６﹒７

元，成交居首達９３﹒８６億元，為表現最好藍籌。



＊人幣跌跌不休，滬指小幅倒升＊



對於步入政策降息的中國而言，環球央行轉鷹將擴大走資恐慌，人民幣跌跌不休，中間價今

報６﹒８６９８，刷新２０２０年８月２８日以來兩年新低，在岸及離岸匯價更齊跌破６﹒９關

。人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早隨中間價大幅低開３６９點子後未止瀉，進一步跌穿

６﹒９０、６﹒９１及６﹒９２關，最終以近全日低位收盤，報６﹒９２１０瀉５８９點，兩連

跌，創自２０２０年８月２０日以來逾兩年新低。

滬深股市今早低開，滬綜指低開１％，報３２０３﹒１點，開市後不久更跌穿三千二。金融

、地產股領跌，不過盤中軍工及基建板塊大力拉漲，令滬指跌幅快速收窄，午後保持窄幅上落，

最終全日收報３２４０﹒７３點，倒升０﹒１４％收場；深成指則跌０﹒３４％，創業板指跌

０﹒３７％。

值得留意的是，市況坐過山車影響交投，兩市成交８４５８億元人民幣創一個月新低，較上

日個交易日成交大減９％，外資循陸股通淨流入超過２１億元人民幣。



＊審計細節中美各表述，Ｂ站網易見回落＊



中美就中概股審計監管達成協議，中國證監會、財政部２６日晚宣布，與美國公眾公司會計

監督委員會（ＰＣＡＯＢ）簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作。不過，雙方對執行

細節有不同說法，中方指，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，ＰＣＡＯＢ的聲明則

指，新協議賦予ＰＣＡＯＢ權力去自行決定被抽查的公司、審計業務和潛在違規行為，而無需諮

詢中國當局，也無需中國當局提供意見，ＰＣＡＯＢ的調查員有權查看完整的審計工作底稿，並

直接與相關的審計人員面談。

高盛表示，中美監管機構上周就審計監管達成協議後，中概股被逼退市的機會由３月的

９５％降至５０％；在完全消除退市風險後可能會帶動中概股的市盈率提高１１％，ＭＳＣＩ中

國成份股成員的市盈率提高５％。相反若被逼股市，兩者的估值將分別下降１３％及６％。

美國總共將１５９隻中概股列入預定除牌名單，根據美國《外國公司問責法案》，如果外國

上市公司連續３年未能提交美國上市公司會計監督委員會所要求的報告，有關公司可能面臨被除

牌。

中美對中概股的審計協議細節仍有待商討，在港二次上市的中概股反應冷淡，嗶哩嗶哩

（０９６２６）挫４﹒２％，網易（０９９９９）跌１﹒８％，百勝中國（０９９８７）跌

１﹒７％，京東集團（０９６１８）跌１﹒４％，理想汽車（０２０１５）跌１﹒２％，阿里

（０９９８８）跌０﹒７％，小鵬汽車（０９８６８）跌１﹒１％，惟蔚來（０９８６６）、百

度（０９８８８）齊升０﹒３％。



＊疫苗沒市場，康希諾盈利近清零＊



全球逐漸走出疫情，大部分國家已經解除防疫措施，部分地區甚至不要求入境者接種疫苗，

隨著海外選擇與新型冠狀病毒共存的情況下，對疫苗需求遭遇斷崖式下跌。國產疫苗生產商康希

諾（０６１８５）披露半年度報告，揭曉上半年營收只有６﹒３億元人民幣，同比降

６９﹒４５％，淨利潤更暴跌９８﹒７％至１２２３﹒８萬元，距離虧損只有一步之遙。

關於業績大幅下降的原因，該集團指，因疫苗產品價格變動及全球新冠疫苗接種率增長放緩

導致海外疫苗需求減少。至於內地市場方面，國藥中生和科興中維憑借兩款滅活疫苗成為大贏家

，包括康希諾在內的幾家生物製藥公司只佔市場少數份額。

康希諾Ａ股全日暴跌１５﹒１％，報１３０﹒６元人幣，盤中低見１３０元人幣創上市以來

新低；Ｈ股同跌１３﹒５％，報５３﹒２元，創逾兩年半新低。

另外，「準藍籌」翰森製藥（０３６９２）公布中期盈利約１２﹒９８億人民幣，同比增長

０﹒６％，派中期股息每股５港仙。翰森製藥股價跌９﹒８％，報１５﹒５２元。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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