《經濟通通訊社２９日專訊》美聯儲主席鮑威爾在美國Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上發

表講話，明確承諾美聯儲將加息直到通脹顯著放緩，而國際貨幣基金組織第一副總裁更表示，美

國通脹將至少持續一兩年。中國今早呈股匯雙殺局面，人民幣中間價今報６﹒８６９８，較上個

交易日跌２１２點子，刷新２０２０年８月２８日以來兩年新低。人民幣兌一美元即期匯率

（ＣＮＹ）今早低開３６９點子，報６﹒８９９０，離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）暫跌２８２點

子，報６﹒９２０５，為兩年來首次跌破６﹒９關。

美國放鷹而中國則堅持政策降息，人民幣急貶不止，令內房企業償還境外債壓力進一步加大

，加上有外媒指國有金融機構未敢跟隨人行指示向房企放貸，Ａ場地產股顯著跌。招商蛇口

（深：００１９７９）挫３﹒６％，信達地產（滬：６００６５７）跌３﹒１％，金地集團

（滬：６００３８３）跌２﹒９％，陽光城（深：０００６７１）跌２﹒７％，萬科Ａ

（深：０００００２）、新城控股（滬：６０１１５５）跌２﹒４％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２％。

內地《經濟日報》發表評論文章指，金融機構當前要加大信貸投放，也要防控風險，要注重

信貸投放的有效性和可持續性。加強對信貸投放的風險管理，而難度最大的是對貸後資金流向的

監管。文章強調加大信貸投放力度，絕不是搞大水漫灌，也不能透支未來，各方都要時刻繃緊安

全這根弦。（ｅｙ）

