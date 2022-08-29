《經濟通通訊社２９日專訊》工信部等五部門聯合印發加快電力裝備綠色低碳創新發展行動

計劃，開展試驗驗證及試點應用。圍繞綠源、智網、降荷、新儲等新型電力裝備，建設滿足工程

應用實況的首台（套）重大技術裝備試驗驗證平台。發揮重大工程牽引帶動作用，鼓勵具備基礎

和條件的地區，積極推進電力裝備重點領域技術和產品推廣應用。

其中，太陽能裝備方面，推動ＴＯＰＣｏｎ、ＨＪＴ、ＩＢＣ等晶體硅太陽能電池技術和鈣

鈦礦、疊層電池組件技術產業化，開展新型高效低成本光伏電池技術研究和應用，開展智能光伏

試點示範和行業應用。

ＨＪＴ電池概念股午後走強，東方日升（深：３００１１８）升６﹒２％，晶澳科技

（深：００２４５９）升４﹒６％，金辰股份（滬：６０３３９６）漲４﹒４％，捷佳偉創

（深：３００７２４）升２％，京山輕機（深：０００８２１）升１﹒５％，帝爾激光

（深：３００７７６）升１﹒４％，明陽智能（滬：６０１６１５）升０﹒５％，協鑫集成

（深：００２５０６）升０﹒５％，通威股份（滬：６００４３８）升０﹒４％，邁為股份

（深：３００７５１）升０﹒４％，隆基綠能（滬：６０１０１２）跟升０﹒２％。

光伏股同樣向上，晶科能源（滬：６８８２２３）抽升８﹒８％，天合光能

（滬：６８８５９９）升４﹒２％，國電南瑞（滬：６００４０６）升３﹒３％，陽光電源

（深：３００２７４）升０﹒６％。（ｊｔ）

