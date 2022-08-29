《經濟通通訊社２９日專訊》川渝地區用電緊張情況緩解，四川省經濟和信息化廳今日公布

，因近日四川省氣溫下降，降雨增多，流域來水逐漸增加，供電能力有所提升，電力供需矛盾得

到一定程度緩解，８月２９日００：００起將四川省突發事件能源供應保障一級應急響應調整為

突發事件能源供應保障二級應急響應。

浩物股份（深：０００７５７）、國光股份（深：００２７４９）今日均發布午間公告稱，

公司旗下受限電影響的子公司已全面恢復正常生產。

國光股份公告稱，公司位於成都市簡陽市的全資子公司四川高潤爾科技受電力供應緊張影響

，於８月１５日８月２５日臨時停產；位於重慶永川區的全資子公司重慶依爾雙豐，自８月１７

日至８月２４日臨時停產，兩間公司目前已經全面恢復正常生產。

浩物股份公告顯示，全資子公司內江金鴻曲軸有限公司根據相關部門通知，自８月１５日起

全線臨時停產。目前金鴻公司已逐步恢復供電並實現全面復工復產，將全力組織生產經營各項工

作，降低本次臨時停產對生產經營造成的影響。

國光股份午後升１﹒４％，報１０﹒６元人民幣。浩物股份升１﹒１２％，報４﹒５元人民

幣。（ｄｗ）





