《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２９日上海專電》科技部、江浙滬皖三省一市政府日前發布

《長三角科技創新共同體聯合攻關合作機制》，明確長三角要聯合突破一批關鍵核心技術，推動

重點產業鏈關鍵核心技術自主可控；聯合構建跨學科、跨領域、跨區域的若干創新聯合體，實現

項目、人才、基地、資金一體化配置，促進產業基礎高級化和產業鏈現代化；探索建立跨區域協

同創新的合作機制，形成一批可複製、可推廣的經驗，推動長三角區域成為以科技創新驅動高質

量發展的強勁動力源。

《合作機制》指出，要聚焦制約國家重點產業發展的關鍵領域，共同梳理長三角區域骨干單

位，凝練２－３年可取得突破，且需要跨區域解決的需求，聯合發布需求「榜單」。加快提升區

域科技領軍企業的創新引領能力，以市場化方式聯動產業鏈上下游、科研機構等力量，跨區域組

建創新聯合體。

同時，要促進區域創新要素自由流動、創新主體高效協同，激發科研團隊創新創造活力，增

強產業鏈供應鏈自主可控能力。要建立聯合攻關成果評價與投融資機構的聯動機制，引導社會資

本支持聯合攻關項目成果轉化和產業化。

