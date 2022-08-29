《經濟通通訊社２９日專訊》國務院穩住經濟大盤督導和服務組２７日在鄭州召開現場辦公

會，圍繞基礎設施、重點工程、民生保障等項目建設開展現場協調和服務。督導和服務組組長、

中國人民銀行行長易綱主持會議並講話，省長王凱出席並提出要求。會上，河南省發改委匯報了

河南省政策性開發性金融工具落實有關情況，省交投集團、省鐵建投集團等企業代表匯報了項目

實施中遇到的困難和問題。

易綱指出，督導和服務組將進一步完善長效協調工作機制，充分發揮優勢，耐心細致工作，

在擴大投融資、提高審批效率等方面給予河南更多支持，積極幫助解決實際困難。希望河南加強

項目謀劃儲備，提高項目申報質量，推動更多項目進入國家大盤子，強化施工能力、原材料供應

等保障，確保項目順利開工建設，盡快形成更多實物工作量。

王凱表示，河南一定要進一步加大對接力度，扎實做好項目前期，提升工作質量效率，以時

不我待的精神狀態、務實重幹的工作作風，加快推動國家穩住經濟一攬子政策措施和接續措施落

地見效，為穩住經濟大盤作出更多河南貢獻。

人民銀行副行長範一飛、國家開發銀行副行長張輝、農業發展銀行副行長孫蘭生、建設銀行

（００９３９）（滬：６０１９３９）黨委委員崔勇出席會議，孫守剛、費東斌參加。（ｗｌ）

