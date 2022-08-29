《經濟通通訊社２９日專訊》近期公布的７月社融和新增貸款環比驟降，顯示實體融資需求

疲弱。中國經濟復甦態勢仍不穩固，監管層正著力推動銀行加大信貸投放。據《路透》上周五

（２６日）從六位消息人士處獲悉，內地金融監管部門近一段時間以來採取加強窗口指導等方式

，引導銀行將更多資金投向實體經濟。

其中三位消息人士稱，監管層要求其每月的信貸增速不得低於該行的資產增速；另一位消息

人士表示，自５月以來監管要求每月信貸增速不得低於去年同期水平。



＊債券、外匯等業務也納入指導範圍＊



報道稱，各機構接到窗口指導的時間不一，但隨著經濟下行壓力及實體信貸需求不振日益顯

現，越來越多的機構被納入指導範圍。商業銀行除了投放信貸資產外，債券、外匯等金融市場業

務也是資產配置的重要組成部分。

在經濟下行周期，貸款利率通常會隨政策利率下調出現一定幅度下降，信貸資產收益率下行

，但通常會伴隨「債牛」，銀行作為最重要的債券投資機構，投資收益的上漲至少可部分彌補信

貸收益的下降。尤其對規模較小的機構而言，今年對公及零售業務均難發力，盈利或更倚賴金融

市場業務。（ｗｌ）

