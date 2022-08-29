《經濟通通訊社２９日專訊》美聯儲主席鮑威爾在美國Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上發

表講話，明確承諾美聯儲將加息直到通脹顯著放緩，而國際貨幣基金組織第一副總裁更表示，美

國通脹將至少持續一兩年，至於國際清算銀行行長則警告稱，如果各國中央銀行不與政府合作解

決供應鏈問題，通脹問題將導致全球經濟持續疲軟的風險。

對於上周才政策降息的中國而言，環球央行轉鷹將擴大走資恐慌，中國今早開市呈股匯雙殺

局面，人民幣中間價今報６﹒８６９８，較上個交易日跌２１２點子，刷新２０２０年８月２８

日以來兩年新低，滬深股市今早同樣大幅低開，上證綜合指數（滬綜指）低開１﹒０２％，報

３２０３﹒１點，深綜指低開１﹒２５％，石油股造好，ＩＴ設備、旅遊股走低。

中美就中概股審計監管達成協議，將於近期啟動相關合作。不過，雙方對執行細節有不同說

法，中方指，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，美國公眾公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）的聲明則指，新協議賦予ＰＣＡＯＢ權力去自行決定被抽查的公司、審計業務和

潛在違規行為，而無需諮詢中國當局，也無需中國當局提供意見。中證監指出，協議是中美雙方

監管機構在解決審計監管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步。美方則表示這只是第一步，

美國證券交易委員會主席發表聲明指，由於審計工作需時，如果要在年底前完成，美方人員必須

在９月中前去到中國內地及香港。如果無法做到這一點，２００家中國公司仍將面臨在美國證券

市場的交易禁令。

人民銀行連續第２４日進行２０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，今日有２０億元逆回

購到期，完全對沖到期量。外電指人行正在加大力度敦促銀行增加放貸，被提出請求的銀行包括

商業銀行、農村銀行甚至是外資銀行。

川渝地區下大雨緩解半個月以來缺電困局，據官媒報道，四川省一般工商業用電已經全部恢

復，除高載能行業外，四川省大工業用電正在逐步恢復用電，若後續水電來水持續好轉，大工業

用電將全部恢復正常用電。

不過一波未平一波又起，環京地帶再採取疫情封控措施，河北省會石家莊日前單日新增２５

例本土病例，當地宣布對四個主城區採取長達三日的封控措施，並進行全員核酸檢測，另外天津

市亦出現超過單位數的本土無症狀感染病例。（ｅｙ）

