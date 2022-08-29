《經濟通通訊社２９日專訊》美聯儲主席鮑威爾在美國Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上發

表講話，明確承諾美聯儲將加息直到通脹顯著放緩，而國際貨幣基金組織第一副總裁更表示，美

國通脹將至少持續一兩年，至於國際清算銀行行長則警告稱，如果各國中央銀行不與政府合作解

決供應鏈問題，通脹問題將導致全球經濟持續疲軟的風險。

對於步入政策降息的中國而言，環球央行轉鷹將擴大走資恐慌，中國今早開市呈股匯雙殺局

面，人民幣中間價今報６﹒８６９８，較上個交易日跌２１２點子，刷新２０２０年８月２８日

以來兩年新低，滬深股市今早同樣大幅低開，滬綜指低開１％，報３２０３﹒１點，開市後不久

更跌穿三千二。金融、地產股領跌，不過盤中軍工及基建板塊大力拉漲，令滬指跌幅快速收窄，

午收前更一度倒升，半日收跌０﹒１４％，報３２３１﹒７４點，深成指則跌０﹒３８％，創業

板指跌０﹒２４％。

兩市半日成交５５３６億元（人民幣．下同），較上日（２６日）同時段成交減少６％，資

金循陸股通淨流入超過２３億元。



＊環球群鷹薈萃，內銀寂寞＊



人行堅持貨幣政策以我為主，在環球央行「群鷹薈萃」的大環境下，Ａ場銀行股受壓，平安

銀行（深：０００００１）跌２﹒１％，招商銀行（滬：６０００３６）跌１﹒５％，工商銀行

（滬：６０１３９８）走低０﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）軟０﹒４％，農業銀行

（滬：６０１２８８）則無升跌；興業銀行（滬：６０１１３６）上半年純利近４４９億元，同

比增長１１﹒９％，但該股績後挫５﹒５％。

外電指人行正在加大力度敦促銀行增加放貸，監管層要求銀行每月的信貸增速不得低於該行

的資產增速；被提出請求的銀行包括商業銀行、農村銀行甚至是外資銀行。傳人行窗口指導銀行

放貸

人民幣急貶不止，令內房企業償還境外債壓力進一步加大，加上有指國有金融機構未敢跟隨

人行指示向房企放貸，地產股顯著跌。招商蛇口（深：００１９７９）挫３﹒２％，萬科Ａ

（深：０００００２）跌２﹒８％，新城控股（滬：６０１１５５）、陽光城

（深：０００６７１）跌２﹒３％。



＊台海又翻熱，軍工股再炒＊



美國海軍派出兩艘巡洋艦穿越台灣海峽，為美國眾議長佩洛西訪台後首次，解放軍回應稱戰

區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。Ａ股軍工股走強，航母股領漲，中船科技

（滬：６０００７２）漲停，中航重機（滬：６００７６５）升６﹒１％，中船防務

（滬：６００６８５）升５﹒１％，亞星錨鏈（滬：６０１８９０）漲４﹒４％。（ｅｙ）

