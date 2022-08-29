《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股市場午後繼續窄幅下跌，滬綜指軟０﹒１％，報
３２３３﹒１４點，滬深３００指數跌０﹒６３％，深成指跌０﹒５２％。上海Ｂ股升
０﹒１５％，深圳Ｂ股跌０﹒４４％。（ｅｙ）
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29/08/2022 13:41
《Ａ股行情》滬綜指午後跌０﹒１％，深成指跌０﹒５２％
《經濟通通訊社２９日專訊》Ａ股市場午後繼續窄幅下跌，滬綜指軟０﹒１％，報
３２３３﹒１４點，滬深３００指數跌０﹒６３％，深成指跌０﹒５２％。上海Ｂ股升
０﹒１５％，深圳Ｂ股跌０﹒４４％。（ｅｙ）
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