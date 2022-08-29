《經濟通通訊社２９日專訊》美聯儲主席鮑威爾在美國Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上發

表講話，明確承諾美聯儲將加息直到通脹顯著放緩，而國際貨幣基金組織第一副總裁更表示，美

國通脹將至少持續一兩年，至於國際清算銀行行長則警告稱，如果各國中央銀行不與政府合作解

決供應鏈問題，通脹問題將導致全球經濟持續疲軟的風險。

對於步入政策降息的中國而言，環球央行轉鷹將擴大走資恐慌，中國今早開市呈股匯雙殺局

面，人民幣中間價今報６﹒８６９８，較上個交易日跌２１２點子，刷新２０２０年８月２８日

以來兩年新低，滬深股市今早同樣大幅低開，滬綜指低開１％，報３２０３﹒１點，開市後不久

更跌穿三千二。金融、地產股領跌，不過盤中軍工及基建板塊大力拉漲，令滬指跌幅快速收窄，

午後保持窄幅上落，最終全日收報３２４０﹒７３點，倒升０﹒１４％收場；深成指則跌

０﹒３４％，創業板指跌０﹒３７％。

值得留意的是，市況坐過山車影響交投，兩市成交８４５８億元（人民幣．下同）創一個月

新低，較上日（２６日）成交大減９％，外資循陸股通淨流入超過２１億元。



＊環球貨幣環境轉鷹，內銀內房靠軟＊



人行堅持貨幣政策以我為主，在環球央行「群鷹薈萃」的大環境下，Ａ場銀行股受壓，平安

銀行（深：０００００１）跌１﹒５％，招商銀行（滬：６０００３６）跌１﹒３％，工商銀行

（滬：６０１３９８）走低０﹒５％，建設銀行（滬：６０１９３９）軟０﹒４％，農業銀行

（滬：６０１２８８）則無升跌；興業銀行（滬：６０１１３６）上半年純利近４４９億元，同

比增長１１﹒９％，但該股績後挫５﹒３％。

外電指人行正在加大力度敦促銀行增加放貸，監管層要求銀行每月的信貸增速不得低於該行

的資產增速；被提出請求的銀行包括商業銀行、農村銀行甚至是外資銀行。

人民幣急貶，在岸及離岸匯價今日齊跌破６﹒９關，內房企業償還境外債壓力進一步加大，

加上有指國有金融機構未敢跟隨人行指示向房企放貸，地產股早段顯著跌，惟午後跌幅大幅收窄

，萬科Ａ（深：０００００２）挫１﹒６％，招商蛇口（深：００１９７９）跌０﹒６％，保利

發展（滬：６０００４８）跌０﹒４％，金地集團（滬：６００３８３）、新城控股

（滬：６０１１５５）軟０﹒３％。



＊新冠疫苗無市場，康希諾股價到谷底＊



隨著海外各國逐漸走出疫情，對新型冠狀病毒疫苗的需求亦遭遇斷崖式下跌，國產疫苗生產

商康希諾（滬：６８８１８５）披露半年度報告，上半年營業收入６﹒３億元，同比降

６９﹒４５％，淨利潤更同比暴跌９８﹒７％。康希諾股價暴跌１５﹒１％，報１３０﹒６元，

盤中低見１３０元創上市以來新低。

工信部等五部門聯合印發加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃，開展試驗驗證及試點應

用，當局計劃推動ＴＯＰＣｏｎ、ＨＪＴ、ＩＢＣ等晶體硅太陽能電池技術和鈣鈦礦、疊層電池

組件技術產業化，開展新型高效低成本光伏電池技術研究和應用，開展智能光伏試點示範和行業

應用。ＨＪＴ電池概念股午後走強，東方日升（深：３００１１８）漲７﹒２％，晶澳科技

（深：００２４５９）升４﹒７％，金辰股份（滬：６０３３９６）升４﹒５％，捷佳偉創

（深：３００７２４）升２﹒５％，京山輕機（深：０００８２１）升２﹒２％，帝爾激光

（深：３００７７６）升１﹒４％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ４０８９﹒５２ －０﹒４４

上證綜合指數 ３２４０﹒７３ ＋０﹒１４ ３６３７﹒３０

深證綜合指數 ２１４７﹒７４ ＋０﹒０７ ４８２０﹒７７

上證Ｂ股指數 ３１０﹒８４ ＋０﹒４７ ２﹒１１

深證Ｂ股指數 １２２４﹒３９ －０﹒２２ ０﹒６０

上證１８０指數 ８５８５﹒６２ －０﹒３３

上證３８０指數 ６０４７﹒８３ ＋０﹒２８

深證成份指數 １２０１８﹒１６ －０﹒３４

中小創新指數 ２４７１﹒９８ ＋０﹒５３

深圳創業板指數 ２６３０﹒５１ －０﹒３７

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

