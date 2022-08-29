《海納智見》相對前幾輪牛熊周期的最大特點在於股權投資時代到來的基本面和資金面逐步

具備，Ａ股有希望開啟長牛。而在此背景下，權益市場的機構化之路也真正到來，本文將對所處

的新時期做一個分析和展望。



慢牛跡象出現。１９年來少見年線三連陽，Ａ股市場已逐漸有了慢牛的特點。從上漲時空看

，本輪牛市的上漲時間更長，漲幅相對較小，指數向上的坡度更為平緩。本輪牛市始於流動性寬

鬆，後期基本面改善。２１年下半年經濟進入滯脹期，牛市隨之終結，隨後在美聯儲加息、俄烏

衝突發酵、國內疫情復發三個負面因素共振下，市場開始急跌。隨著Ａ股市場容量的增大，結構

分化也逐漸加大，造成市場整體上漲節奏放慢、下跌分批次。經濟調結構背景下各行業基本面的

高低點不同，帶來行業表現分化，Ａ股容量的加大也帶來個股層面的差異增大，不同個股漲跌時

期不同，導致市場整體表現更加平滑。



有希望開啟長牛：厚積薄發的轉型。市場慢牛特徵出現，Ａ股有望開啟長牛。當前中國產業

結構轉型升級已具有充分的準備條件。第一，人力資本方面，中國人才紅利正在崛起。第二，政

策方面，中國已經把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐，「新基建」明確成為政策的主要發

力點，將吸引大量直接投資。第三，技術積累方面，中國技術產出不斷提升。借鑒美國經驗，經

濟轉型將推升企業ＲＯＥ中樞。當前中國類似１９８０年代美國，中國部分高端製造業已逐步走

向全球，製造業重心已經從紡織品、簡單電子產品向機電產品、高端裝備等高端製造業轉變，在

部分領域建立了一定優勢。產業的逐步升級或將驅動Ａ股ＲＯＥ中樞逐步上行。



有希望開啟長牛：資產配置的大變遷。１９年以來，另一個長牛到來的基礎也逐漸形成，產

業及人口結構的改變、金融制度的變革共同為股權融資的時代鋪平道路。人口結構變遷下居民配

置從房地產轉向權益。過去中國居民高配地產源於住房的剛需性以及地產投資的高性價比，近年

來隨著中國人口結構的變化，地產的配置性價比不斷下滑。資產配置向權益變遷的邏輯正在兌現

。在資管新規和剛兌打破的影響下，資產關係得以重新理順，股權融資的環境得到改善。地產銷

售增速不斷放緩，非標資產已進入量價齊跌的通道，公募基金和私募基金近年來發展迅速。綜合

來看，大類資產配置正在不斷偏向股權。



真正的機構化之路。１９年起中國的機構化進程加速，股權融資時代的到來為市場機構化打

開了更廣闊的空間，投資者結構將迎來空前的快速轉變，這也是股市向成熟的資本市場過渡的必

經之路。１９年以來公募基金規模迅速擴張。對比美國，中國公募基金成長空間仍然很大。此外

，長期外資、險資以及理財有望入市。外資流入是長期趨勢。險資和銀行理財是長線資金的代表

，隨著監管層積極引導長線資金入市的態度更加明確，預計長期銀行理財和險資對權益的配置比

例將不斷提升。隨著機構投資者的壯大，Ａ股機構投資者佔比有望提升，未來Ａ股的機構化之路

或迎來加速進程，在公募基金的引領下投資者機構化或將成為Ａ股市場的重要特徵。



風險提示：歷史表現並不代表未來。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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