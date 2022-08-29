《經濟通通訊社２９日專訊》上證１８０指數半日跌０﹒５４％，報８５６７﹒４９點，上

證３８０指數半日跌０﹒０３％，報６０２９﹒０３點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５１３﹒０５億元，用６﹒９５億

元或１﹒３％。

美國放鷹而中國則堅持政策降息，人民幣急貶不止，令內房企業償還境外債壓力進一步加大

，加上有外媒指國有金融機構未敢跟隨人行指示向房企放貸，地產股顯著跌。信達地產

（滬：６００６５７）跌２﹒３％，金地集團（滬：６００３８３）跌１﹒６％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒３％。

川渝地區下大雨緩解半個月以來缺電困局，據官媒報道，四川省一般工商業用電已經全部恢

復。煤炭股今早大幅下跌，陝西黑貓（滬：６０１０１５）挫４﹒１％，山煤國際

（滬：６００５４６）跌４﹒２％，鄭州煤電（滬：６００１２１）走低１﹒９％，晉控煤業

（滬：６０１００１）跌１﹒９％，兗礦能源（滬：６００１８８）跌３﹒２％。

美國海軍派出兩艘巡洋艦穿越台灣海峽，為美國眾議長佩洛西訪台後首次，解放軍回應稱戰

區部隊保持高度戒備，隨時做好挫敗任何挑釁準備。軍工股走強，航母股領漲，中船科技

（滬：６０００７２）、貴繩股份（滬：６００９９２）漲停，中船防務（滬：６００６８５）

升５﹒１％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

