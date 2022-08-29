《經濟通通訊社２９日專訊》上證１８０指數今日收跌０﹒３３％，報８５８５﹒６２點，

上證３８０指數收升０﹒２８％，報６０４７﹒８３點。

興業銀行（滬：６０１１６６）否認在鄭州開展轉按，興業銀行早盤低開後跌幅擴大，該行

澄清後股價未見反彈，全日瀉５﹒３％，報１６﹒９３元人民幣。銀行股持續弱勢，杭州銀行

（滬：６００９２６）跌１﹒９％，成都銀行（滬：６０１８３８）低水１﹒４％，民生銀行

（滬：６０００１６）、招商銀行（滬：６０００３６）等走低逾１％。

美國放鷹而中國則堅持政策降息，人民幣急貶不止，令內房企業償還境外債壓力進一步加大

，加上有外媒指國有金融機構未敢跟隨人行指示向房企放貸，地產股顯著跌。金地集團

（滬：６００３８３）跌０﹒３％，新城控股（滬：６０１１５５）跌０﹒３％。

川渝地區下大雨緩解半個月以來缺電困局，據官媒報道，四川省一般工商業用電已經全部恢

復。煤炭股午後轉漲，兗礦能源（滬：６００１８８）升２﹒７％，晉控煤業

（滬：６０１００１）升０﹒５％，鄭州煤電（滬：６００１２１）升０﹒２％，惟陝西黑貓

（滬：６０１０１５）仍挫２﹒２％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

