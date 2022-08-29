《經濟通通訊社２９日專訊》深證成指半日跌０﹒３８％，報１２０１３﹒４９點，深證中

小創新指數半日升０﹒５５％，報２４７２﹒５５點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘５０２﹒０２億元，用１７﹒９８

億元或３﹒５％。

國家發改委公告將自９月份開始投放政府豬肉儲備。消息刺激生豬期貨主力合約由升轉跌，

短線下挫０﹒６４％，此前一度漲超１％。惟豬肉股開盤強勢，立華股份（深：３００７６１）

升４﹒１％，唐人神 （深：００２５６７）升１﹒６％，天康生物（深：００２１００）升

２﹒５％。

近日數字人民幣（試點版）Ａｐｐ更新了「隨用隨充」功能。數字貨幣概念股個別走勢，德

生科技（深：００２９０８）揚２﹒１％，紫光國微（深：００２０４９）升１﹒１％，新大陸

（深：０００９９７）升０﹒７％。另一邊廂，先進數通（深：３００５４１）挫３﹒４％，拉

卡拉（深：３００７７３）跌０﹒６％，廣電運通（深：００２１５２）跌０﹒３％。

蘋果公司日前宣布，將於９月８日舉辦秋季新品發布會。據內媒引述業內人士預期，

ｉＰｈｏｎｅ１４將實現可觀的銷量，「果鏈」景氣度將提升，相關企業將充分受益。「果鏈」

概念股今早隨市走弱，欣旺達（深：３００２０７）挫３﹒５％，歌爾股份

（深：００２２４１）跌０﹒１％，藍思科技（深：３００４３３）跌１﹒４％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

