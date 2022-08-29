《經濟通通訊社２９日專訊》深證成指今日收跌０﹒３４％，報１２０１８﹒１６點，深證

中小創新指數收升０﹒５３％，報２４７１﹒９８點。

工信部等五部門聯合印發加快電力裝備綠色低碳創新發展行動計劃，開展試驗驗證及試點應

用。ＨＪＴ電池概念股、光伏股午後走強，其中，東方日升（深：３００１１８）升７﹒２％，

晶澳科技（深：００２４５９）升４﹒７％，捷佳偉創（深：３００７２４）升２﹒５％，陽光

電源（深：３００２７４）升０﹒４％。

國家發改委公告將自９月份開始投放政府豬肉儲備。消息刺激生豬期貨主力合約由升轉跌，

短線下挫０﹒６４％，此前一度漲超１％。惟豬肉股開盤強勢，立華股份（深：３００７６１）

升２﹒６％，唐人神 （深：００２５６７）升２﹒２％，天康生物（深：００２１００）升

２﹒３％。

蘋果公司日前宣布，將於９月８日舉辦秋季新品發布會。據內媒引述業內人士預期，

ｉＰｈｏｎｅ１４將實現可觀的銷量，「果鏈」景氣度將提升，相關企業將充分受益。惟「果鏈

」概念股走弱，欣旺達（深：３００２０７）挫３﹒３％，藍思科技（深：３００４３３）跌

１﹒２％。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

