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AH股新聞

29/08/2022 10:43

《Ａ股焦點》數字人幣Ａｐｐ更新「隨用隨充」功能，概念股各別走

　　《經濟通通訊社２９日專訊》近日數字人民幣（試點版）Ａｐｐ更新了「隨用隨充」功能，
該功能是指數字人民幣錢包在已關聯銀行卡的情況下，在商戶付款時若餘額不足（包括在商戶使
用子錢包付款），將自動從已關聯銀行卡充錢至錢包並完成支付，充錢金額為當筆支付需補足部
分。
　　近期數字人民幣大事不斷，６月，央行數研所申請數字貨幣取款機專利；７月，「數字人民
幣產業聯盟」正式成立；數字人民幣配套制度法規也提上日程。據券商測算，數字人民幣軟硬件
產業升級將帶來１４００億元人民幣的市場空間。
　　數字貨幣概念股個別走勢，德生科技（深：００２９０８）揚０﹒６％，紫光國微
（深：００２０４９）升０﹒５％，新大陸（深：０００９９７）升０﹒４％，潤和軟件
（深：３００３３９）彈０﹒３％，衛士通（深：００２２６８）升０﹒１％。另一邊廂，先進
數通（深：３００５４１）挫３﹒６％，拉卡拉（深：３００７７３）跌１﹒３％，航天信息
（滬：６００２７１）滑１﹒１％，廣電運通（深：００２１５２）跌０﹒９％，芯原股份
（滬：６８８５２１）軟０﹒７％。（ｊｔ）

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