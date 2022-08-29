《經濟通通訊社２９日專訊》近日數字人民幣（試點版）Ａｐｐ更新了「隨用隨充」功能，

該功能是指數字人民幣錢包在已關聯銀行卡的情況下，在商戶付款時若餘額不足（包括在商戶使

用子錢包付款），將自動從已關聯銀行卡充錢至錢包並完成支付，充錢金額為當筆支付需補足部

分。

近期數字人民幣大事不斷，６月，央行數研所申請數字貨幣取款機專利；７月，「數字人民

幣產業聯盟」正式成立；數字人民幣配套制度法規也提上日程。據券商測算，數字人民幣軟硬件

產業升級將帶來１４００億元人民幣的市場空間。

數字貨幣概念股個別走勢，德生科技（深：００２９０８）揚０﹒６％，紫光國微

（深：００２０４９）升０﹒５％，新大陸（深：０００９９７）升０﹒４％，潤和軟件

（深：３００３３９）彈０﹒３％，衛士通（深：００２２６８）升０﹒１％。另一邊廂，先進

數通（深：３００５４１）挫３﹒６％，拉卡拉（深：３００７７３）跌１﹒３％，航天信息

（滬：６００２７１）滑１﹒１％，廣電運通（深：００２１５２）跌０﹒９％，芯原股份

（滬：６８８５２１）軟０﹒７％。（ｊｔ）

