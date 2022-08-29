《經濟通通訊社２９日專訊》康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）披露半年度報告

，２０２２年半年度實現營業收入為６﹒３億元（人民幣．下同），同比降６９﹒４５％；歸母

淨利潤１２２３﹒８萬元，同比降９８﹒６９％；基本每股收益０﹒０４９５元，不派中期股息

。毛利降至３﹒１６億元，經營虧損１﹒６５億元，目前為１２個疾病領域研發１７種在研疫苗

。

關於業績大幅下降的原因，該集團指，因疫苗產品價格變動及全球新冠疫苗接種率增長放緩

導致海外疫苗需求減少。

康希諾Ａ股目前瀉１３﹒５％，報１３３元，創上市以來新低；Ｈ股亦插水１２﹒１％，報

５４﹒０５港元。



＊國藥、科興壟斷內地疫苗市場＊



據內媒分析，內地只有國藥中生和科興中維憑借兩款滅活疫苗成為大贏家，其他包括康希諾

、智飛生物、康泰生物等少數幾家公司只佔市場少數份額，不少公司在支付天價的研發成本之後

，產品至今尚未獲批上市，比如一度呼聲極高的沃森生物（深：３００１４２）及艾博生物的一

代ｍＲＮＡ疫苗。

國際市場的格局其實也大同小異，ＢｉｏＮＴｅｃｈ和Ｍｏｄｅｒｎａ的兩款ｍＲＮＡ疫苗

幾乎統治了歐美市場，賽諾菲和葛蘭素曾在２０２０年宣布聯手研發新冠疫苗，但至今未有獲批

消息。新冠疫苗市場的水份並沒有想像中高，即使是阿斯利康這樣的巨頭，也開始對新冠疫苗市

場意興闌珊。（ｊｔ）

