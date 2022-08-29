《經濟通通訊社２９日專訊》近期有市場消息稱，某銀行在河南鄭州開放了小範圍存量房轉

按揭降利率渠道，該計劃選取部分優質客戶，且只針對原來按揭銀行是這家銀行的客戶。針對上

述網傳消息，興業銀行（滬：６０１１６６）總行有關人士今早回覆內媒稱，消息不屬實，興業

銀行鄭州分行已發起投訴。《中新社》今早撥打５家興業銀行在鄭州市的支行電話，均稱沒有該

業務。

興業銀行早盤低開後跌幅擴大，該行澄清後股價未見反彈，午後續瀉５﹒５％，現報

１６﹒８９元人民幣。

Ａ場銀行股持續弱勢，杭州銀行（滬：６００９２６）、江陰銀行（深：００２８０７）、

成都銀行（滬：６０１８３８）低水逾２％，平安銀行（深：０００００１）跌２％，民生銀行

（滬：６０００１６）、招商銀行（滬：６０００３６）、浦發銀行（滬：６０００００）等走

低逾１％，建行（滬：６０１９３９）軟０﹒６％，工行（滬：６０１３９８）亦跌０﹒５％。

另據《路透》上周五（２６日）從六位消息人士處獲悉，內地金融監管部門近一段時間以來

採取加強窗口指導等方式，引導銀行將更多資金投向實體經濟。其中三位消息人士稱，監管層要

求其每月的信貸增速不得低於該行的資產增速；另一位消息人士表示，自５月以來監管要求每月

信貸增速不得低於去年同期水平。（ｗｌ）



