《經濟通通訊社２９日專訊》廣東省周日（２８日）新增１３宗本土個案，其中１１宗在深

圳，包括９宗確診病例和２宗無症狀感染，患者主要來自福田區及羅湖區。兩個地區今日起顯著

加大疫情防控力度。

羅湖區、福田區新型冠狀病毒肺炎疫情防控指揮部今日發布內容相似的通告稱，決定即日起

在羅湖全域（除桂園街道、南湖街道、筍崗街道外）、福田全域（除園嶺街道、華強北街道、南

園街道外）實施管控措施：社區小區、城中村實行嚴格管理。各類卡口２４小時值守，嚴格執行

體溫必測、口罩必戴，查驗２４小時核酸陰性證明或２４小時內核酸採樣記錄，居民進出須在「

電子哨兵」打卡登記或掃「場所碼」。



＊外賣、快遞不得進入小區＊



同時，全面實行「居民白名單制」管理，非本小區、城中村居民謝絕進入。所有外賣、快遞

等不進入社區小區、城中村，實行無接觸配送，在社區小區出入口、城中村指定區域中轉存取，

外賣快遞從業人員由所在企業負責組織「一日一檢」和健康申報。強化社會面管控，嚴格限制人

員聚集。

為防止疫情進一步擴散，當局實施公共交通管制措施。今日起，深圳２４個地鐵站，包括國

貿站及華強北站等暫停營運，列車不會在這些站停下，具體恢復時間將會另行通知。巴士方面，

途經福田區園嶺及羅湖區桂園等六個地區的多條路線，將會實行跳站運行或暫停營運。（ｗｌ）

