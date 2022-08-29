《經濟通通訊社２９日專訊》上周五（２６日）恒指高開１７０點，報２０１３８點。最高

升２１６點報２０１８５點，最低升８２點報２００５０點。恒指收報２０１７０點，升２０１

點或１﹒０１％。

按額度計算，北水全日淨流出１１﹒４９億元，增加４３％。北水淨買入最多的個股依次是

比亞迪股份（０１２１１）、中國石油化工股份（００３８６）、騰訊控股（００７００）；淨

賣出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）。

主板成交１０２７﹒７８億元增加１３﹒４％。其中港股通成交２４０﹒４億元，佔總成交

２３﹒４％。

比亞迪股份升１﹒０７％報２６５元，北水淨買入３﹒４億元；中國石油化工股份升

２﹒６９％報３﹒８２元，北水淨買入２﹒４億元；騰訊控股跌０﹒２５％報３２４﹒２元，北

水淨買入１﹒４億元。

美團升２﹒５９％報１８１﹒９元，北水淨賣出５﹒１億元；快手跌４﹒０７％報

７０﹒７５元，北水淨賣出３﹒５億元；中國海洋石油跌１﹒１１％報１０﹒７元，北水淨賣出

３﹒３億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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比亞迪股份 （０１２１１） ３﹒４３

中國石油化工股份 （００３８６） ２﹒３９

騰訊控股 （００７００） １﹒３７

藥明生物 （０２２６９） １﹒３２

青島啤酒股份 （００１６８） ０﹒４９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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美團 （０３６９０） －５﹒０８

快手 （０１０２４） －３﹒４６

中國海洋石油 （００８８３） －３﹒２６

安踏體育 （０２０２０） －１﹒３３

中國移動 （００９４１） －１﹒１１

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