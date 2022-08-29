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AH股新聞

29/08/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流出１１﹒４９億元，買比亞迪沽美團

　　《經濟通通訊社２９日專訊》上周五（２６日）恒指高開１７０點，報２０１３８點。最高
升２１６點報２０１８５點，最低升８２點報２００５０點。恒指收報２０１７０點，升２０１
點或１﹒０１％。
　　按額度計算，北水全日淨流出１１﹒４９億元，增加４３％。北水淨買入最多的個股依次是
比亞迪股份（０１２１１）、中國石油化工股份（００３８６）、騰訊控股（００７００）；淨
賣出最多的依次是美團（０３６９０）、快手（０１０２４）、中國海洋石油（００８８３）。
　　主板成交１０２７﹒７８億元增加１３﹒４％。其中港股通成交２４０﹒４億元，佔總成交
２３﹒４％。
　　比亞迪股份升１﹒０７％報２６５元，北水淨買入３﹒４億元；中國石油化工股份升
２﹒６９％報３﹒８２元，北水淨買入２﹒４億元；騰訊控股跌０﹒２５％報３２４﹒２元，北
水淨買入１﹒４億元。
　　美團升２﹒５９％報１８１﹒９元，北水淨賣出５﹒１億元；快手跌４﹒０７％報
７０﹒７５元，北水淨賣出３﹒５億元；中國海洋石油跌１﹒１１％報１０﹒７元，北水淨賣出
３﹒３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　比亞迪股份　　　　（０１２１１）　　　　　　３﹒４３
　　中國石油化工股份　（００３８６）　　　　　　２﹒３９
　　騰訊控股　　　　　（００７００）　　　　　　１﹒３７
　　藥明生物　　　　　（０２２６９）　　　　　　１﹒３２
　　青島啤酒股份　　　（００１６８）　　　　　　０﹒４９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　－５﹒０８
　　快手　　　　　（０１０２４）　　　　　－３﹒４６
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－３﹒２６
　　安踏體育　　　（０２０２０）　　　　　－１﹒３３
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　－１﹒１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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