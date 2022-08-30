《經濟通通訊社３０日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）曾一度跌停，跌停價
１１﹒１２元（人民幣．下同），現報１１﹒１３元，跌９﹒８８％，最高價１２﹒４９元；成
交５３４７﹒７５萬股，成交金額６﹒３４億元；量比４﹒７１倍，換手率５３﹒０６％。
弘業期貨Ｈ股（０３６７８）跌１４﹒３７％，報１﹒４９港元，最低價１﹒４８港元，最
高價１﹒７６港元；成交１６４０﹒３萬股，成交金額２５８１﹒３萬港元；主動買沽比率
３５：６５，資金淨主動賣出７５８﹒９１萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈７５３﹒２８％溢價
。
現時，上證綜合指數報３２１４，跌２６點或０﹒８１％，成交２７５４﹒５７億元。
深證成份指數報１１９１５，跌１０２點或０﹒８５％，成交１５６３﹒３２億元。
恒生指數報１９８６４，跌１５８點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報６８０７，跌６４
點或０﹒９４％；恒生科技指數報４１８３，跌６５點或１﹒５４％；主板成交６４７﹒８９億
港元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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弘業期貨（深：００１２３６） １１﹒１３ －９﹒８８
平安銀行（深：０００００１） １２﹒３６ －０﹒４８
民生控股（深：０００４１６） ４﹒０４ ＋１﹒２５
東北證券（深：０００６８６） ７﹒１４ －１﹒６５
國元證券（深：０００７２８） ７﹒５０ －４﹒３４
廣發證券（深：０００７７６） １６﹒０５ －０﹒４３
寧波銀行（深：００２１４２） ２８﹒１３ －１﹒２３
第一創業（深：００２７９７） ６﹒１６ －０﹒３２
華西證券（深：００２９２６） ７﹒９６ －１﹒１２
東方財富（深：３０００５９） ２１﹒７８ －１﹒６３
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（ｅｄ）
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