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AH股新聞

30/08/2022 13:52

《Ａ股異動》弘業期貨Ａ一度跌停，現報１１﹒１３元人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）曾一度跌停，跌停價
１１﹒１２元（人民幣．下同），現報１１﹒１３元，跌９﹒８８％，最高價１２﹒４９元；成
交５３４７﹒７５萬股，成交金額６﹒３４億元；量比４﹒７１倍，換手率５３﹒０６％。
　　弘業期貨Ｈ股（０３６７８）跌１４﹒３７％，報１﹒４９港元，最低價１﹒４８港元，最
高價１﹒７６港元；成交１６４０﹒３萬股，成交金額２５８１﹒３萬港元；主動買沽比率
３５：６５，資金淨主動賣出７５８﹒９１萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈７５３﹒２８％溢價

　　現時，上證綜合指數報３２１４，跌２６點或０﹒８１％，成交２７５４﹒５７億元。
　　深證成份指數報１１９１５，跌１０２點或０﹒８５％，成交１５６３﹒３２億元。
　　恒生指數報１９８６４，跌１５８點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報６８０７，跌６４
點或０﹒９４％；恒生科技指數報４１８３，跌６５點或１﹒５４％；主板成交６４７﹒８９億
港元。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　弘業期貨（深：００１２３６）　　　１１﹒１３　－９﹒８８
　　平安銀行（深：０００００１）　　　１２﹒３６　－０﹒４８
　　民生控股（深：０００４１６）　　　　４﹒０４　＋１﹒２５
　　東北證券（深：０００６８６）　　　　７﹒１４　－１﹒６５
　　國元證券（深：０００７２８）　　　　７﹒５０　－４﹒３４
　　廣發證券（深：０００７７６）　　　１６﹒０５　－０﹒４３
　　寧波銀行（深：００２１４２）　　　２８﹒１３　－１﹒２３
　　第一創業（深：００２７９７）　　　　６﹒１６　－０﹒３２
　　華西證券（深：００２９２６）　　　　７﹒９６　－１﹒１２
　　東方財富（深：３０００５９）　　　２１﹒７８　－１﹒６３
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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