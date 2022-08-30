《經濟通通訊社３０日專訊》弘業期貨Ａ股（深：００１２３６）曾一度跌停，跌停價

１１﹒１２元（人民幣．下同），現報１１﹒１３元，跌９﹒８８％，最高價１２﹒４９元；成

交５３４７﹒７５萬股，成交金額６﹒３４億元；量比４﹒７１倍，換手率５３﹒０６％。

弘業期貨Ｈ股（０３６７８）跌１４﹒３７％，報１﹒４９港元，最低價１﹒４８港元，最

高價１﹒７６港元；成交１６４０﹒３萬股，成交金額２５８１﹒３萬港元；主動買沽比率

３５：６５，資金淨主動賣出７５８﹒９１萬港元。弘業期貨Ａ股較Ｈ股呈７５３﹒２８％溢價

。

現時，上證綜合指數報３２１４，跌２６點或０﹒８１％，成交２７５４﹒５７億元。

深證成份指數報１１９１５，跌１０２點或０﹒８５％，成交１５６３﹒３２億元。

恒生指數報１９８６４，跌１５８點或０﹒７９％；恒生中國企業指數報６８０７，跌６４

點或０﹒９４％；恒生科技指數報４１８３，跌６５點或１﹒５４％；主板成交６４７﹒８９億

港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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弘業期貨（深：００１２３６） １１﹒１３ －９﹒８８

平安銀行（深：０００００１） １２﹒３６ －０﹒４８

民生控股（深：０００４１６） ４﹒０４ ＋１﹒２５

東北證券（深：０００６８６） ７﹒１４ －１﹒６５

國元證券（深：０００７２８） ７﹒５０ －４﹒３４

廣發證券（深：０００７７６） １６﹒０５ －０﹒４３

寧波銀行（深：００２１４２） ２８﹒１３ －１﹒２３

第一創業（深：００２７９７） ６﹒１６ －０﹒３２

華西證券（深：００２９２６） ７﹒９６ －１﹒１２

東方財富（深：３０００５９） ２１﹒７８ －１﹒６３

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（ｅｄ）

