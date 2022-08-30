《經濟通通訊社３０日專訊》長飛光纖Ａ股（滬：６０１８６９）現漲停，報４１﹒１４元

（人民幣．下同），升１０％，最低價３６﹒８４元；成交１３０５﹒３４萬股，成交金額

５﹒２億元；量比２﹒０８倍，換手率３﹒２１％。

長飛光纖光纜Ｈ股（０６８６９）升８﹒６２％，報１８﹒１４港元，最高價１８﹒２港元

，最低價１６﹒５８港元；成交７１８﹒９４萬股，成交金額１﹒２７億港元；主動買沽比率

７５：２５，資金淨主動買入６２５０﹒７８萬港元。長飛光纖Ａ股較Ｈ股呈１５９﹒０６％溢

價。

現時，上證綜合指數報３２２６，跌１４點或０﹒４４％，成交３４５５﹒５２億元。

深證成份指數報１１９７０，跌４７點或０﹒３９％，成交１９７０﹒４８億元。

恒生指數報１９９０６，跌１１７點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６８２２，跌５０

點或０﹒７３％；恒生科技指數報４２０１，跌４８點或１﹒１３％；主板成交７５９﹒３２億

港元。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）

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長飛光纖（滬：６０１８６９） ４１﹒１４ ＋１０﹒００

特變電工（滬：６０００８９） ２６﹒１６ －３﹒０８

雲天化（滬：６０００９６） ２６﹒２３ －３﹒６４

動力源（滬：６００４０５） ８﹒０３ －７﹒８１

通威股份（滬：６００４３８） ５５﹒５７ －２﹒１３

亨通光電（滬：６００４８７） １８﹒２１ ＋１０﹒０３

貴州茅台（滬：６００５１９） １８６８﹒４１ －０﹒５５

中天科技（滬：６００５２２） ２４﹒７２ ＋３﹒３４

三安光電（滬：６００７０３） ２４﹒９２ ＋１﹒３４

隆基綠能（滬：６０１０１２） ５２﹒７４ －１﹒２５

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（ｅｄ）

