《經濟通通訊社３０日專訊》長飛光纖Ａ股（滬：６０１８６９）現漲停，報４１﹒１４元
（人民幣．下同），升１０％，最低價３６﹒８４元；成交１３０５﹒３４萬股，成交金額
５﹒２億元；量比２﹒０８倍，換手率３﹒２１％。
長飛光纖光纜Ｈ股（０６８６９）升８﹒６２％，報１８﹒１４港元，最高價１８﹒２港元
，最低價１６﹒５８港元；成交７１８﹒９４萬股，成交金額１﹒２７億港元；主動買沽比率
７５：２５，資金淨主動買入６２５０﹒７８萬港元。長飛光纖Ａ股較Ｈ股呈１５９﹒０６％溢
價。
現時，上證綜合指數報３２２６，跌１４點或０﹒４４％，成交３４５５﹒５２億元。
深證成份指數報１１９７０，跌４７點或０﹒３９％，成交１９７０﹒４８億元。
恒生指數報１９９０６，跌１１７點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６８２２，跌５０
點或０﹒７３％；恒生科技指數報４２０１，跌４８點或１﹒１３％；主板成交７５９﹒３２億
港元。
表列同板塊或相關股份表現
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股份（編號） 現價（人民幣） 變幅（％）
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長飛光纖（滬：６０１８６９） ４１﹒１４ ＋１０﹒００
特變電工（滬：６０００８９） ２６﹒１６ －３﹒０８
雲天化（滬：６０００９６） ２６﹒２３ －３﹒６４
動力源（滬：６００４０５） ８﹒０３ －７﹒８１
通威股份（滬：６００４３８） ５５﹒５７ －２﹒１３
亨通光電（滬：６００４８７） １８﹒２１ ＋１０﹒０３
貴州茅台（滬：６００５１９） １８６８﹒４１ －０﹒５５
中天科技（滬：６００５２２） ２４﹒７２ ＋３﹒３４
三安光電（滬：６００７０３） ２４﹒９２ ＋１﹒３４
隆基綠能（滬：６０１０１２） ５２﹒７４ －１﹒２５
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（ｅｄ）
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