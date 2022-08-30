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AH股新聞

30/08/2022 14:55

《Ａ股異動》長飛光纖Ａ漲停，現報４１﹒１４元人幣

　　《經濟通通訊社３０日專訊》長飛光纖Ａ股（滬：６０１８６９）現漲停，報４１﹒１４元
（人民幣．下同），升１０％，最低價３６﹒８４元；成交１３０５﹒３４萬股，成交金額
５﹒２億元；量比２﹒０８倍，換手率３﹒２１％。
　　長飛光纖光纜Ｈ股（０６８６９）升８﹒６２％，報１８﹒１４港元，最高價１８﹒２港元
，最低價１６﹒５８港元；成交７１８﹒９４萬股，成交金額１﹒２７億港元；主動買沽比率
７５：２５，資金淨主動買入６２５０﹒７８萬港元。長飛光纖Ａ股較Ｈ股呈１５９﹒０６％溢
價。
　　現時，上證綜合指數報３２２６，跌１４點或０﹒４４％，成交３４５５﹒５２億元。
　　深證成份指數報１１９７０，跌４７點或０﹒３９％，成交１９７０﹒４８億元。
　　恒生指數報１９９０６，跌１１７點或０﹒５８％；恒生中國企業指數報６８２２，跌５０
點或０﹒７３％；恒生科技指數報４２０１，跌４８點或１﹒１３％；主板成交７５９﹒３２億
港元。
　
　　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份（編號）　　　　　　　　　現價（人民幣）　　變幅（％）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　長飛光纖（滬：６０１８６９）　　　４１﹒１４　＋１０﹒００
　　特變電工（滬：６０００８９）　　　２６﹒１６　　－３﹒０８
　　雲天化（滬：６０００９６）　　　　２６﹒２３　　－３﹒６４
　　動力源（滬：６００４０５）　　　　　８﹒０３　　－７﹒８１
　　通威股份（滬：６００４３８）　　　５５﹒５７　　－２﹒１３
　　亨通光電（滬：６００４８７）　　　１８﹒２１　＋１０﹒０３
　　貴州茅台（滬：６００５１９）　１８６８﹒４１　　－０﹒５５
　　中天科技（滬：６００５２２）　　　２４﹒７２　　＋３﹒３４
　　三安光電（滬：６００７０３）　　　２４﹒９２　　＋１﹒３４
　　隆基綠能（滬：６０１０１２）　　　５２﹒７４　　－１﹒２５
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｄ）

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