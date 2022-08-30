《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》「經濟大省」福建、湖南、山東、湖北、

河南五省已經迎來「國務院穩住經濟大盤督導和服務工作組」。

國務院總理李克強８月１６日在深圳主持召開經濟大省政府主要負責人座談會上提到，６個

經濟大省經濟總量佔全國的４５％，是國家經濟發展的「頂梁柱」。「經濟大省要勇挑大梁，發

揮穩經濟關鍵支撐作用」，「６省中４個沿海省在地方對中央財政淨上繳中貢獻超過６成，要完

成財政上繳任務」。

目前，赴福建的工作組已經開展了工作，「保交樓」是督導服務的重要內容之一。在福建省

福清市，工作組實地察看已售、逾期、難交付房地產項目，詳細了解當地房地產市場運行、城市

政府保交樓主體責任落實情況，並詢問樓盤購房對象情況、「保交樓」計劃和具體舉措。

在湖南，工作組組長、水利部部長李國英提到，國務院派出穩住經濟大盤督導和服務工作組

，重點就地方落實穩住經濟發展一攬子政策措施和接續政策措施情況開展督導和服務，並聽取地

方意見建議」。

在山東，工作組組長、生態環境部部長黃潤秋提到，工作組還將就「發揮好政策性開發性金

融工具作用，增加有效投資帶消費等情況，開展實地督導和服務」。

在河南和湖北，人民銀行行長易綱和交通運輸部部長李小鵬都提到，工作組將「強化上下聯

動，堅持督導和幫服並重，與地方開展聯合辦公，現場督導、現場協調、現場服務」。

