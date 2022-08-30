《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京市住建委就《北京市住房租賃條例》

行政處罰裁量基準的通知徵求意見，明確行政處罰的裁量基準。其中，租賃企業發布虛假房源最

高將處２０萬元（人民幣．下同）以上３０萬元以下罰款。

９月１日起，《北京市住房租賃條例》將正式施行，《條例》在出租住房與租賃合同標準、

押金收取與監管、住房轉租業務、租房價格監測與干預等方面進行了多項規範，對於「群租房」

「甲醛房」「黑中介」等租房亂象，租戶將有法可依。《徵求意見稿》則進一步明確了本市住建

系統行政處罰裁量權基準。

針對出租存在建築安全隱患住房的行為，《徵求意見稿》明確，最高處罰裁量基準為：對個

人處４萬元以上５萬元以下罰款，對單位處４０萬元以上５０萬元以下罰款，對從事住房租賃業

務的企業、房地產經紀機構可責令停業整頓。根據新規，「甲醛房」等存在安全隱患的房屋將被

限制出租，如住房租賃企業對租賃住房進行裝修裝飾後，經具備資質的檢測機構檢測，室內空氣

不符合室內空氣質量標準，違法情節嚴重的，最高處２０萬元以上３０萬元以下罰款，並可責令

企業停業整頓。



＊單次收取租金一般不得超過三個月租金＊



在資金監管方面，《條例》也有明確規定，住房租賃企業向承租人單次收取租金的數額一般

不得超過三個月租金，超收的租金應納入監管；收取的押金一般不得超過一個月租金，並按照規

定通過第三方專用帳戶托管。一旦住房租賃企業未按規定履行押金托管、租金監管，或者未按期

退還剩餘押金、租金，對於逾期７日以上或違法情節嚴重的，對單位處２０萬元以上３０萬元以

下罰款，並可責令其停業整頓，對相關責任人可處２萬元以上３萬元以下罰款。住房租賃企業、

房地產經紀機構發布房源信息、推薦房源存在不符合相關規定的行為，將最高處２０萬元以上

３０萬元以下罰款。

