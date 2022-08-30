《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３０日北京專電》北京市商務局印發意見，持續繁榮首店首

發經濟，力爭到２０２５年，北京市時尚消費繁榮度顯著提升，初步構建具有國際競爭力的時尚

消費品牌矩陣、首發中心和總部高地，人才培育、產業布局、公共服務等支撐體系逐步完善，基

本建成彰顯時尚的購物之城。



＊落地２０００家以上時尚類品牌首店＊



《關於加快引導時尚類零售企業在京發展的指導意見（２０２２－２０２５年）》明確，一

是品牌集聚力顯著增強。以服裝服飾、化妝品、金銀珠寶、運動健康、文化創意、智能穿戴、國

潮老字號等領域為重點，力爭打造３至５家１００億級、１０家以上１０億級、１００家以上億

級時尚零售企業，帶動穿類商品零售規模達到１０００億元以上。二是是潮流風向標逐步形成。

打造「一周一節四中心」時尚潮流風向標，北京時裝周、北京首發節等活動影響力持續增強；「

運動＋時尚」「老字號＋國潮」「文創＋新消費」「數字＋科技」四大領域全球首發中心基本建

成。落地２０００家以上時尚類品牌首店。三是創意設計能力持續提升。引進、培養一批時尚設

計師、商業策劃人、國際化知名買手等時尚創意設計領軍人物，開設一批具有影響力的時尚創意

設計機構。四是產業鏈創新鏈基本打通。打造５個以上時尚產業重點承載區和１０個以上集辦公

、設計、倉儲、展示、銷售、直播等功能於一體時尚產業示範園區。



＊新開設各類品牌首店最高給予５００萬元支持＊



此外，文件圍繞「兩庫動態管理、三類資金支持、四項升級引導、品牌活動助力」提出１０

項措施。在資金支持方面，一是強化各區引進和服務主體責任，鼓勵各區制定專項措施，吸引時

尚類零售企業落地。二是持續繁榮首店首發經濟，對在京具有獨立法人資格的企業在京新開設各

類品牌首店的店面裝修和房租等投資，最高給予５００萬元資金支持；對在京舉辦知名品牌新品

發布活動的場租、搭建、宣傳推廣等費用，最高給予２００萬元資金支持。三是提升數字消費能

級，支持品牌商、代理商、零售商積極發展網絡零售，對全年零售額增量較大、增速較快的企業

給予資金獎勵支持。對跨境電商企業建設電子商務銷售平台、海外倉、保稅倉、智能口岸倉、出

口集貨倉等，給予資金補貼支持。

