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AH股新聞

30/08/2022 16:56

《駐滬專電》上海將啟動藝術季，推出逾３００場演展

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市文旅局宣布，將在９月至１１月推
出「樂游上海藝術季」，將囊括１００場文博美術展，２０個演出季，超過２００台演出劇目。

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