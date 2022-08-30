《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市文旅局宣布，將在９月至１１月推
出「樂游上海藝術季」，將囊括１００場文博美術展，２０個演出季，超過２００台演出劇目。
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30/08/2022 16:56
《駐滬專電》上海將啟動藝術季，推出逾３００場演展
《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３０日上海專電》上海市文旅局宣布，將在９月至１１月推
出「樂游上海藝術季」，將囊括１００場文博美術展，２０個演出季，超過２００台演出劇目。
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