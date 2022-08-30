《經濟通通訊社３０日專訊》彩客新能源（０１９８６）公布，公司之非全資附屬公司彩客
科技將於明日（３１日）開始於全國股轉掛牌，證券代碼為８７３７７２。（ｃｗ）
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30/08/2022 17:58
彩客新能源（０１９８６）：彩客科技將於明日於全國股轉掛牌
《經濟通通訊社３０日專訊》彩客新能源（０１９８６）公布，公司之非全資附屬公司彩客
科技將於明日（３１日）開始於全國股轉掛牌，證券代碼為８７３７７２。（ｃｗ）
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