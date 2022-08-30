  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

30/08/2022 17:58

彩客新能源（０１９８６）：彩客科技將於明日於全國股轉掛牌

　　《經濟通通訊社３０日專訊》彩客新能源（０１９８６）公布，公司之非全資附屬公司彩客
科技將於明日（３１日）開始於全國股轉掛牌，證券代碼為８７３７７２。（ｃｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回AH股新聞

下一篇新聞︰30/08/2022 17:46  《滬╱深股通》寧德時代為深股通十大成交活躍股榜首

其他AH股新聞
More

30/08/2022 17:46  《港股通》新東方在綫為港股通（深）十大成交活躍股榜首

30/08/2022 17:46  【北水炒Ｄ乜】淨流出９２３５﹒５４萬元，買兗礦沽恒生國企

30/08/2022 17:36  《國企紅籌》長城汽車中期多賺５９％至５６億人幣，不派息

產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金