《經濟通通訊社３０日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，集團截

至２０２２年６月３０日止六個月純利５６﹒０１億元（人民幣．下同），按年升５８﹒７２％

；每股基本盈利０﹒６１元；不派息。

期內，集團營業總收入６２１﹒３４億元，按年升０﹒３３％；毛利１１４﹒２億元，按年

升１３﹒４８％。（ｃｗ）



＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告

