《經濟通通訊社３０日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，集團截
至２０２２年６月３０日止六個月純利５６﹒０１億元（人民幣．下同），按年升５８﹒７２％
；每股基本盈利０﹒６１元；不派息。
期內，集團營業總收入６２１﹒３４億元，按年升０﹒３３％；毛利１１４﹒２億元，按年
升１３﹒４８％。（ｃｗ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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30/08/2022 17:36
《國企紅籌》長城汽車中期多賺５９％至５６億人幣，不派息
《經濟通通訊社３０日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，集團截
至２０２２年６月３０日止六個月純利５６﹒０１億元（人民幣．下同），按年升５８﹒７２％
；每股基本盈利０﹒６１元；不派息。
期內，集團營業總收入６２１﹒３４億元，按年升０﹒３３％；毛利１１４﹒２億元，按年
升１３﹒４８％。（ｃｗ）
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