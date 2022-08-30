《經濟通通訊社３０日專訊》廣深鐵路股份（００５２５）（滬：６０１３３３）公布，截

至２０２２年６月３０日止中期淨虧損７﹒６５億元（人民幣．下同），而上年同期純利

４２７﹒７萬元；每股基本虧損１０﹒８分，不派中期息。

期內總營業額９４﹒９１億元，按年跌１﹒８３％。（ａｃ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

