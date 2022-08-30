《經濟通通訊３０日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平就巴基斯坦發生嚴重洪災向巴總統致慰問電

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國家主席習近平２９日致電巴基斯坦總統阿爾維，就巴基斯坦發生嚴重洪澇災害表示慰問。習近

平表示，我代表中國政府和中國人民，並以我個人名義，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬

、傷者和災區民眾致以誠摯慰問。



ＰＰＰ項目加速落地，穩增長作用凸顯

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據粗略統計，截至７月底，今年以來ＰＰＰ累計簽約落地項目５０２個，投資額超６０００億元

人民幣，簽約落地項目數量同比增長３５％。專家認為，在政策的大力支持下，預計下半年

ＰＰＰ項目將大幅增加，其在穩增長方面的作用將進一步顯現。



人民幣匯率有望保持基本穩定

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受國際外匯市場波動等因素影響，近期人民幣對美元匯率下行，但人民幣匯率的穩定性仍好於其

他主要非美貨幣，繼續在保持彈性的同時展現出較強韌性。





《上海證券報》



習近平就巴基斯坦發生嚴重洪災向巴總統致慰問電

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國家主席習近平２９日致電巴基斯坦總統阿爾維，就巴基斯坦發生嚴重洪澇災害表示慰問。習近

平表示，我代表中國政府和中國人民，並以我個人名義，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬

、傷者和災區民眾致以誠摯慰問。



中證協擬規範ＩＰＯ投價報告，明確八大禁止行為

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中證協會日前組織起草了《證券公司提供投資價值研究報告執業行為規範（徵求意見稿）》，對

承銷團成員撰寫投價報告、分析師跨牆管理、分析師與投行部門交流等提出要求，明確了八類禁

止行為，以防止相關利益方對分析師施加壓力。



商務部：推動中國－東盟自貿區３﹒０版建設

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今年是《區域全面經濟夥伴關係協定》（ＲＣＥＰ）實施之年，商務部部長助理李飛昨日在國新

辦新聞發布會上表示，將推動中國－東盟自貿區３﹒０版建設；加大中國－東盟東部增長區、瀾

湄等次區域合作的投入。





《證券時報》



習近平就巴基斯坦發生嚴重洪災向巴總統致慰問電

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國家主席習近平２９日致電巴基斯坦總統阿爾維，就巴基斯坦發生嚴重洪澇災害表示慰問。習近

平表示，我代表中國政府和中國人民，並以我個人名義，對遇難者表示深切哀悼，向遇難者家屬

、傷者和災區民眾致以誠摯慰問。



跨國公司持續看好中國市場，外貿穩增長需形成合力

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中國國際貿易促進委員會２９日公布的一項調研數據顯示，絕大部分歐洲跨國企業對中國市場前

景充滿信心。今年上半年，１９％的在華歐洲企業表示擴大了現有生產業務規模，６５％表示維

持了生產業務規模，１５％表示縮減了生產業務規模。



儲備肉投放未雨綢繆，旺季豬價難再「飛天」

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生豬需求旺季預期尚未真正落地，政策端保供穩價消息就已提前登場，可謂未雨綢繆。發改委

２９日表示，將會同有關部門自９月起分批次投放政府豬肉儲備，並指導地方聯動投放儲備。

（ｌｃ）

