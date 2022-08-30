《神州經脈》國務院總理李克強稱第二季經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基礎

任務繁重，針對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力有效。不過，市

場對此反應平平，南華期貨股指期貨分析師王夢穎表示，國內政策端托舉的意願一直很強烈，此

次總理表態不屬增量政策，也未體現政策態度的加碼。人民幣持續貶值，疊加深圳等多地疫情升

溫並加大防控力度。滬深股市今日齊齊收低，滬綜指最多下跌２７點或０﹒８４％，低見

３２１３點，其後跌幅收窄，收跌０﹒４２％，報３２２７﹒２２點，深成指跌０﹒３９％，創

業板指挫０﹒７％。

各板塊普遍下跌，煤炭、化工、石油股集體回調，元宇宙、傳媒板塊走強。兩市成交

８３８５億元（人民幣．下同），再創一個月新低，外資循陸股通淨流出近５０億元。

瑞銀周二召開中國Ａ股研討會指出，中美達成審計監管協議減少了中概股退市風險，但缺乏

細節導致不確定性仍存；並稱在政策寬鬆環境下中國資產具備優勢，下半年外資回流將在千億元

人民幣級別。瑞銀對中國的銀行和地產板塊表達了謹慎觀點，認為地產開發商仍有違約風險、行

業仍未出現實質性基本面改善。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美兩國關係緊繃情境下，氣候曾是雙方高層為數不多可以溝通的議題，但中國早前因佩洛

西竄台宣布暫停中美氣候商談。據英國《金融時報》周二報道，美國總統氣候問題特使克里

（Ｊｏｈｎ Ｋｅｒｒｙ）敦促中國國家主席習近平恢復氣候談判。報道引述克里稱，他希望在

１１月埃及度假勝地沙姆沙伊赫舉行聯合國第２７屆氣候峰會之前，兩國能夠「重新走到一起」

。美國國會眾議長佩洛西８月初不顧中方嚴重關切和堅決反對執意竄台，中方旋即宣布對佩洛西

及其直系親屬採取制裁措施。具體措施涉及八個方面，其中就提到氣候問題，即暫停中美氣候變

化商談。此外，早前有市場傳聞指，印度禁止中國品牌銷售價格低於１﹒２萬盧比（約合人民幣

１０３９元）手機，印度電子和信息技術國務部長Ｒａｊｅｅｖ Ｃｈａｎｄｒａｓｅｋｈａｒ

隨後接受媒體採訪時澄清稱，印度政府未有類似計劃。據《印度時報》報道，該部長在接受採訪

時表示，印度本土並表示，印度政府希望中國可以增加對印度的零部件出口，惟希望中企零部件

供應鏈能夠「更透明和更開放」。



２﹒ 多間內房陷入財困，除了國企，內地資產管理公司（ＡＭＣ）成為救市另一希望。不過，

外電引述知情人士指，過去樓市繁榮的數年時間，ＡＭＣ對目前陷入困境的地產開發商大規模貸

款，樓市陷入低迷後，７３００億美元的基金面臨嚴重的信貸損失風險，導致相關債券重挫，並

迫使監管部門重新考慮該行業的初步重組計劃。隨著今年房地產債務危機加劇，中國四大不良資

產管理公司中國華融（０２７９９）、中國信達（０１３５９）、中國長城資產管理及中國東方

資產管理的麻煩變得更加嚴重。事實上，多年來已向多間內地頭５０大開發商中提供了貸款。據

披露文件，僅信達和華融收購重組類下房地產業務佔到近５０％，規模逾２０００億元。早前華

融已爆出「爆雷」的情況，並且要進出重組方案，最終由國資救助，事件才塵埃落定，反映

ＡＭＣ亦自身難保，再沒有能力消化更多壞帳。此外，專項用於「保交樓」的２０００億元全國

性紓困基金近日啟動。監管高層明確提出，這筆基金「不刺激房地產市場，不救助房地產企業」

，資金最終嚴格限定用於各地已售、逾期、難交付的住宅項目建設交付，並封閉運行、專款專用

。



３﹒ 國務院召開第十次全國深化「放管服」改革電視電話會議。國務院總理李克強在會上表示

，二季度經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基礎任務繁重，針對新挑戰果斷推出穩經

濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力有效。同時加大「放管服」改革力度。要把這些政策

落到位，不懈推進「放管服」改革，著力穩住經濟大盤、穩就業穩物價，保持經濟運行在合理區

間。與此同時，「經濟大省」福建、湖南、山東、湖北、河南五省已經迎來「國務院穩住經濟大

盤督導和服務工作組」。此外，深圳市統計局公布，首７月深圳規模以上工業增加值同比增長

５﹒３％，主要高技術產品產量持續快速增長態勢。期內，固定資產投資同比增長１３﹒８％，

其中製造業投資增長３８﹒４％，房地產開發投資增長１０％。全市社會消費品零售總額

５３３４﹒２６億元，同比增長０﹒６％，商品零售增長２％，餐飲收入下降１０﹒４％，降幅

比１－６月收窄１﹒０個百分點。首７月，深圳進出口總額１９０８５﹒３億元，同比增長

１﹒８％，比１－６月提升０﹒４個百分點。其中，出口１０８６４﹒１億元，增長７﹒９％；

進口８２２１﹒２億元，下降５﹒３％。



４﹒ 全國昨日（２９日）新增本土陽性１７１７宗，西藏仍是疫情最嚴重的地區，新增近

７００宗病例。武漢市對核酸應檢未檢人員健康碼賦予灰碼管理，市民群眾超過兩日未進行核酸

採樣，健康碼將變「灰碼」，完成核酸採樣後半小時，健康碼可自動轉回綠碼，並顯示「核酸已

採樣」字樣。四川昨日新增本土確診病例１６７宗，其中成都１３３宗。新增本土無症狀感染者

１０９宗，成都佔７０宗。四川省成都市發布全面加強社會面疫情防控的通告，嚴格實施分區分

類管控。自８月３０日零時起施行，暫定實施５天。另外，成都國際汽車展覽會組委會今日發布

通告。根據政府最新要求，嚴格控制人員聚集，停止各類聚集性活動。第二十五屆成都國際汽車

展覽會暫停舉辦，後續安排另行通知。遼寧２９日新增本土確診和無症狀感染病例２＋５０宗。

瀋陽市疫情防控指揮部通報，今起至下周三連續７天開展區域核酸檢測，餐廳飯店暫停堂食。所

有中小學宣布暫緩開學返校，改為網上教學。



５﹒ 中國物流與採購聯合會公布，１－７月，全國社會物流總額約１９０萬億元，按可比價格

計算，同比增長３﹒１％，增速與１－６月份基本持平；當月增長３﹒３％，比６月小幅回落

０﹒３個百分點。但也要注意到，７月份以來多地出現散發疫情，疊加局地高溫、洪澇等不利因

素，物流需求經濟恢復勢頭邊際放緩，鞏固回升的基礎仍需加力。期內，物流業總收入７﹒２萬

億元，同比增長６％，增速比上半年小幅回落０﹒１百分點，但仍保持較快增長。７月份，汽車

製造物流需求同比增長超過２０％，增速較上月加快５個百分點以上，回升態勢明顯。１－７月

份，全社會貨運量降幅比１－６月份收窄０﹒１個百分點。進口物流量降幅有所收窄。近期大宗

商品市場價格波動中有所回落，價格因素對進口支撐作用減弱，進口物流總體下降。１－７月進

口物流總額同比下降７﹒１％，降幅較上半年收窄０﹒２個百分點；７月當月下降５﹒８％，降

幅收窄６﹒２個百分點。



６﹒ 隨著氣溫下降，省內多地降雨，四川省用電緊張的局面得到緩解。據內媒從國網成都供電

公司獲悉，截至目前，成都市工商業用電已經全部恢復，全市電力供應可靠、電網運行平穩。國

網四川省電力公司表示，前段時間持續高溫導致激增的空調負荷，隨著氣溫降低明顯回落。２８

日的空調負荷比最高值減少１２００萬千瓦，下降約５２％。四川省居民日用電量從最高的

４﹒７３億千瓦時降至３﹒４億千瓦時（８月２７日）。總體來看，四川電力供需矛盾將在近期

得到基本解決。據介紹，２８日四川水電日發電能力為４﹒６億千瓦時，比前段時間最低值回升

９﹒５％。不過在一輪極度高溫之後，迎接四川的是連日暴雨，具潛在洪澇災害風險。自２７日

以來，四川成都、廣元、甘孜州等７市（州）迎來強降雨，最大雨量達１６５﹒１釐米，當地政

府連夜緊急轉移３﹒６３萬人。另據外媒報道，由於中國多地早前高溫乾旱，水力發電未能順利

運作以致供電吃緊，釀缺電危機。中國試圖藉由增加燃煤電廠的發電量以彌補乾旱造成的水電短

缺。



７﹒ 財政部網站今日刊登《上半年中國財政政策執行情況報告》稱，下一步將加大宏觀政策調

節力度，謀劃增量政策工具，靠前安排、加快節奏、適時加力。將常態化開展專項債券資金使用

管理核查，嚴格執行專項債券負面清單管理要求，確保資金依法合規使用。合理測算分地區債務

限額，控制高風險地區新增地方政府債務限額規模。加強財政與貨幣政策聯動，支持政策性開發

性金融工具落地，實現擴大有效投資、帶動就業、促進消費的綜合效應。財政部表示，將拓寬市

場化就業渠道，通過社保補貼、創業貸款、稅費減免等鼓勵企業吸納就業，落實引導畢業生到基

層就業的優惠政策，千方百計穩定和擴大就業。繼續保障養老金按時足額發放，做好義務教育、

基本醫療、基本住房等民生工作。預計全年退稅減稅約２﹒６４萬億元，其中留抵退稅約

１﹒６４萬億元。報告還透露，２０２２年分兩批儲備專項債券項目７﹒１萬個，上半年已發行

的新增專項債券共支持超過２﹒３８萬個項目。



８﹒ 聯儲局主席鮑威爾鷹派言論提振美元，美匯指數周一（２９日）紐約盤中刷新２０年新高

，觸及１０９﹒４８。人民幣中間價兩連貶續刷兩年低，惟強於市場預期，即期匯率（ＣＮＹ）

今早高開１６０點子，全日漲２３０點，收報６﹒８９８０，止步兩連貶，收盤價暫時脫離兩年

低位。交易員表示，中間價實際值持續偏強，人行控貶意圖增強，市場會逐漸理解監管意圖並採

取相應舉措，後續人民幣貶值速度料放緩；當然要逆轉跌勢，則還需內外部環境配合，包括美指

升勢趨緩，國內經濟企穩等。一外資行交易員稱，短期可以觀察中間價是否會跌破６﹒９關口。

高盛將未來３個月美元╱在岸人民幣預測值從６﹒７５上調至７，預計該匯率一年後將在

６﹒７０，理由是中國的經常項目盈餘料將保持強勁、增長將企穩、而估值過高將結束美元漲勢

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