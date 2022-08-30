《鍾之日記》８月３０日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



市場消化聯儲局鮑威爾上周「鷹派」講話，轉而觀望本周稍後出爐的多項經濟數據、推測聯

儲局下月加息的幅度，美股連跌第二日，港股期結日高開低走，失守兩萬點大關。

港股期指結算日，恒指高開３９點，報２００６２，但已是今早高位所在，大市掉頭向下，

擊穿兩萬點大關，最多跌３７７點，低見１９６４５，隨後大市跌幅收窄，中午收跌１７９點，

午後在上午波幅內走，尾市跌幅收窄，恒指收市跌７４點或０﹒３７％，報１９９４９。國指跌

３２點或０﹒４７％，報６８４０；科指跌０﹒５％，報４２２７。大市全日成交９６１﹒３８

億元。



＊深圳疫情再封控，Ａ場成交縮至逾月低＊



國務院總理李克強稱第二季經濟受到超預期因素影響，當前鞏固經濟恢復基礎任務繁重，針

對新挑戰果斷推出穩經濟一攬子政策和接續政策，及時快速、有力有效。不過，市場對此反應平

平，南華期貨股指期貨分析師王夢穎表示，國內政策端托舉的意願一直很強烈，此次總理表態不

屬增量政策，也未體現政策態度的加碼。人民幣持續貶值，疊加深圳等多地疫情升溫並加大防控

力度。滬深股市今日齊齊收低，滬綜指最多下跌２７點或０﹒８４％，低見３２１３點，其後跌

幅收窄，收跌０﹒４２％，報３２２７﹒２２點，深成指跌０﹒３９％，創業板指挫０﹒７％。

各板塊普遍下跌，煤炭、化工、石油股集體回調，元宇宙、傳媒板塊走強。兩市成交

８３８５ 億元人民幣，再創一個月新低，外資循陸股通淨流出近５０億元人民幣。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８８０２，較上個交易日跌１０４點子，

錄兩連貶，續創２０２０年８月２８日以來兩年新低。

深圳昨日（２９日）新增３５例本土感染，當局顯著加大疫情防控力度，羅湖、福田、龍崗

三區全域管控４天，其中７條街道居民實行「足不出戶」，區內地鐵、巴士暫停營運。此外，成

都市亦嚴格實施分區分類管控，暫定５天，有病例的高風險區採取封控措施。成都國際汽車展覽

會因而暫停舉辦。



＊碧桂園盈利近清空，新盤量價齊跌＊



內地房地產商遭遇流動性危機，就連以高周轉率著稱的龍頭房企碧桂園（０２００７），亦

出現了盈利暴減的情況。碧桂園截至今年６月底止六個月純利僅６﹒１２億元人民幣，按年減少

９５﹒９２％，不派中期息，至於期內股東應佔核心淨利潤為４９﹒１億元人民幣，按年跌

６７﹒７％。

碧桂園上半年收入１６２３﹒６３億元人民幣，按年減少３０﹒８９％；毛利１７２﹒１億

元人民幣，按年減少６２﹒８２％；核心淨利潤４９﹒１億元人民幣，按年跌６７﹒７３％。至

於外界最關心的當屬銷售表現，碧桂園合同銷售金額約１８５１億元人民幣，同比大減

６３﹒７％，至於合同銷售面積約２３４８萬平方米，同比減少約３２％，由此可見，新盤銷情

轉差以及售價下跌共同導致了碧桂園的業績下滑。

碧桂園今日股價跌４﹒２％，報２﹒４９元，最近兩個月以來碧桂園市值已經縮水了４９％

，大股東楊惠妍亦從內地女首富的寶座上退位。

內地企業債務問題惡化，對四大ＡＭＣ（資產管理公司）而言也是一個重大挑戰，才剛剛重

拾盈利的中國華融（０２７９９）再出現百億虧損，上半年未經審核虧損１８８﹒６６億元，不

派中期股息。中國華融全日無升跌，報０﹒３元。在ＡＭＣ自身都是「泥菩薩過江」的狀態下，

能否出手拯救內房，外界不看好。據外電引述知情人士指，ＡＭＣ過去數年對目前陷入困境的地

產開發商大規模貸款，樓市陷入低迷後，７３００億美元的基金面臨嚴重的信貸損失風險。



＊中美審計協議存不確定性，互聯網巨頭個別走＊



中國和美國宣布達成中概股公司審計底稿檢查的初步協議後，仍對協議細節有不同表述，美

國證券交易委員會（ＳＥＣ）隔晚發布了相關的十三條問答，其中問及如果中國當局認為敏感信

息，協議如何處理？ＰＣＡＯＢ可以看到哪些材料？ＳＥＣ對此回應稱，美方可查看未經編輯的

所有審計文件，不允許中方出於任何原因隱瞞或編輯審計文檔中包含的信息。

投行瑞銀今日召開中國Ａ股研討會，當中亦談及中美達成審計監管協議，指出協議簽署減少

了中概股退市風險，但缺乏細節導致不確定性仍存；並稱在政策寬鬆環境下中國資產具備優勢，

下半年外資回流將在千億元人民幣級別。

中美審計協議仍未明朗，科網股整體向下。騰訊（００７００）跌０﹒２％；阿里巴巴

（０９９８８）升０﹒０５％；旗下阿里健康（００２４１）挫２﹒７％。美團（０３６９０）

第二季業績遠勝預期，多間券商上調美團目標價，不過今日倒跌０﹒９％；京東（０９６１８）

彈０﹒８％；快手（０１０２４）插４﹒２％；嗶哩嗶哩（０９６２６）跌２﹒３％。

瑞銀證券中國股票策略分析師孟磊表示，中美雙方的監管層達成一部分的協議，中概股退市

的風險比之前要小了很多，但目前沒有披露非常多的細節，且還有兩點是不確定的，第一個層面

是到底有哪些訊息需要在審計底稿裏面脫敏之後，獲得美國上市公司會計監督委員會

（ＰＣＡＯＢ）的審查，目前細節方面並不清楚。第二個層面，目標是在１２月之前解決這個問

題，現只有３個月左右，能不能在規定的時間內完成相應的審計底稿的複核，是依然不確定的。





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